Ministerstwo Finansów skierowało we wtorek, 24 marca 2026 r. do uzgodnień projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego zwolnień od podatku akcyzowego. Zmiany mają charakter dostosowawczy i wynikają z wdrożenia obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). W uzasadnieniu przypomniano, że obowiązek stosowania KSeF wynika z nowelizacji ustawy o VAT z 16 czerwca 2023 r., a następnie został doprecyzowany przepisami z 5 sierpnia 2025 r. Zgodnie z nimi system ten zasadniczo obowiązuje od 1 lutego 2026 r.

Projektowane zmiany obejmują aktualizację szeregu przepisów obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 851). Regulacje mają uwzględniać nowe zasady dokumentowania transakcji w systemie KSeF, co wpływa m.in. na sposób stosowania zwolnień akcyzowych.

Zwolnienia od podatku akcyzowego a KSeF [projekt]

Nowelizacja przewiduje zmiany w wielu jednostkach redakcyjnych rozporządzenia, w tym m.in. w paragrafach dotyczących dokumentowania transakcji oraz warunków korzystania ze zwolnień. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, odpowiednim dostosowaniom/aktualizacjom zostaną poddane następujące przepisy obowiązującego rozporządzenia: § 21 ust. 1, 3 i 4, § 22 ust. 3 pkt 3, § 24, § 25 ust. 1-3, § 26 ust. 3 pkt 3, § 30 ust. 6 pkt 4-6, ust. 7, ust. 8, ust. 9 i ust. 12, § 34 ust. 2, ust. 5 pkt 3, § 34 ust. 8 pkt 3, § 34 ust. 11 pkt 2, § 36 ust. 1 i 2, § 38 ust. 2, ust. 6 pkt 3, § 40 ust. 1 i 2. Jednocześnie zostaną wprowadzone nowe regulacje: w § 22 ust. 3a i 3b, § 26 ust. 3a i 3b, § 30 ust. 6a i 6b, § 34 ust. 5a i 5b, § 34 ust. 8a i 8b, § 34 ust. 11a i 11b, § 38 ust. 6a i 6b.

Zwolnienia od podatku akcyzowego: przepisy przejściowe i wejście w życie

Projekt zakłada także przepisy przejściowe określające w jakich sytuacjach stosuje się już zmienione przepisy rozporządzenia, a w jakich dotychczasowe regulacje. W przepisach przejściowych uwzględniono, że:

do rozliczeń za okresy sprzed 1 stycznia 2026 r. stosowane będą przepisy dotychczasowe,

wnioski za pierwszy kwartał 2026 r. będą rozpatrywane już według nowych regulacji,

w przypadku okresów obejmujących czas przed i po 1 lutego 2026 r. zastosowanie znajdą odpowiednio stare lub nowe przepisy.

Projekt zakłada następujące przepisy przejściowe:

§ 2. 1. Do wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych składanych za okresy kwartalne przypadające przed dniem 1 stycznia 2026 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych składanych za pierwszy kwartał 2026 r. stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. Do wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych składanych za cały okres pobytu:

1) przypadający przed dniem 1 lutego 2026 r. stosuje się przepisy dotychczasowe;

2) gdy część tego okresu przypada od dnia 1 lutego 2026 r. stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.