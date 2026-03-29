Nowe święto od 12 kwietnia 2026. Co się zmienia i kogo dotyczy?

Od kwietnia 2026 roku w Polsce będziemy obchodzić Dzień Inwalidy Wojennego. To nowe święto państwowe, które zostało wprowadzone ustawą podpisaną przez prezydenta i weszło w życie 4 marca 2026 roku.

Data 12 kwietnia nie jest przypadkowa. Nawiązuje do pierwszego Zjazdu Zjednoczonego Związku Inwalidów Wojennych RP z 1919 roku. To właśnie wtedy rozpoczęła się działalność organizacji reprezentującej osoby poszkodowane w walkach o niepodległość.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, celem nowego święta jest uhonorowanie osób, które doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku działań wojennych. Do tej pory nie miały one swojego święta o randze państwowej.

12 kwietnia 2026 dniem wolnym od pracy dla Polaków?

Tu pojawia się najważniejsze pytanie, które zadaje sobie wielu pracowników.

Choć nowe święto ma charakter państwowy, nie oznacza to dodatkowego dnia wolnego od pracy. Ustawodawca jasno wskazał, że jego wprowadzenie nie zwiększa liczby dni ustawowo wolnych.

W praktyce oznacza to jedno, 12 kwietnia 2026 roku pozostaje normalnym dniem roboczym. Święto ma charakter symboliczny i historyczny, a nie pracowniczy.

Są też dobre wiadomości. W 2026 będą dodatkowe dni wolne

Choć nowe święto nie daje wolnego, kalendarz na 2026 rok przynosi inne korzyści. W tym roku pojawią się święta wypadające w sobotę, a to oznacza dodatkowy dzień wolny dla pracowników.

Dotyczy to:

15 sierpnia 2026 – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

– Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 26 grudnia 2026 – drugi dzień Bożego Narodzenia,

Za te dni pracodawca musi oddać wolne w innym terminie w tym samym okresie rozliczeniowym.

Kiedy odbierzemy dodatkowe dni wolne?

W administracji rządowej terminy są już ustalone:

14 sierpnia 2026 (piątek),

(piątek), 28 grudnia 2026 (poniedziałek).

To oznacza dwa dłuższe weekendy:

od 14 do 16 sierpnia 2026 ,

, od 24 do 28 grudnia 2026.

Choć formalnie dotyczy to urzędników, w praktyce wielu pracodawców w innych branżach stosuje podobne rozwiązania. Wielu pracodawców decyduje się wyznaczyć wolne w tych samych dniach, co administracja. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby dzień wolny został ustalony np. na poniedziałek, 17 sierpnia, co również pozwoli stworzyć długi weekend.

Trzeba dodać, że również pracownik może zgłosić preferencję, aby dzień wolny został wyznaczony w konkretnym terminie, np. w piątek. Trzeba jednak podkreślić, że nie jest to prawo pracownika. Pracodawca nie ma obowiązku uwzględnienia wniosku, ostateczna decyzja zawsze należy do pracodawcy.

Kogo dotyczy dzień wolny za święto w sobotę?

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę przysługuje pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, niezależnie od wymiaru etatu, także przy pracy zmianowej. Nie dotyczy natomiast umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku - harmonogram