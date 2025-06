Budżet pod presją: Polska z drugim najwyższym deficytem w UE i rosnącymi kosztami wojny

Jak zaznaczył Reuters, Polskę czeka znaczne zwiększenie wydatków, przede wszystkim na obronność, w związku z wojną na Ukrainie. Ponadto kraj „boryka się z drugim co do wielkości deficytem budżetowym w UE, spowodowanym częściowo przez, powszechnie uważaną za hojną, politykę społeczną”.

Nawrocki może użyć weta, by spowolnić reformy rządu Tuska

Według agencji Nawrocki może korzystać z prawa weta, by „opóźniać reformy rządu Donalda Tuska, zwiększając zależność rządu od środków fiskalnych w okresie poprzedzającym wybory parlamentarne w 2027 r.”.

Polska zobowiązała się do obniżenia deficytu budżetowego poniżej 3 proc. PKB do 2028 roku

„Polska zobowiązała się do obniżenia deficytu budżetowego poniżej 3 proc. PKB do 2028 roku, ale biorąc pod uwagę kalendarz wyborczy, rząd Tuska zwiększył zadłużenie do rekordowego poziomu przed wyborami prezydenckimi” – przypomniał Reuters.

Rząd w Warszawie ma niewiele czasu na opracowanie średnioterminowej korekty fiskalnej przed następnymi wyborami do parlamentu, a porażka koalicji rządzącej w wyborach prezydenckich i obietnice wyborcze, w tym podwyższenie progu zwalniającego z podatku dochodowego, jeszcze bardziej utrudnia wdrożenie środków zaostrzenia fiskalnego – zaznaczyła agencja.

W kwietniu Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) prognozował, że gospodarka Polski wzrośnie w tym roku o 3,2 proc., w 2026 r. – o 3,1 proc., ale do 2030 r. zwolni do 2,7 proc.

Komisja Europejska: Polska z jednym z największych deficytów w Unii

W maju Komisja Europejska ogłosiła, że prognozowany deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w 2025 r. wyniesie 6,4 proc. PKB. Jak zauważył Reuters, to prawie dwukrotnie więcej niż średnia dla 27 państw członkowskich UE i drugi najwyższy wskaźnik w całej Wspólnocie (po Rumunii).