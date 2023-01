Pomysł obłożenia podatkiem inwestujących w mieszkania powraca co jakiś czas od ponad roku. Wolumen transakcji zawartych z funduszami w 2021 r. wyniósł 623 mln euro. W 2022 r. - 265 mln euro. Poza niepewnością co do regulacji prawnych do tego spadku przyczyniły się także wysokie koszty finansowania inwestycji i ceny materiałów budowlanych.

W tej sytuacji każdy klient jest na wagę złota, a klient, który kupuje setki mieszkań, tym bardziej. Anna Paluch, posłanka PiS i szefowa sejmowej podkomisji budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, uważa, że rząd zrobił dużo, aby wesprzeć budownictwo mieszkaniowe. Wylicza zmiany w prawie, które jej zdaniem ułatwiają proces inwestycyjny zarówno deweloperom, jak i gminom, ale także gwarantują tym ostatnim wsparcie publiczne przy budowie mieszkań. To m.in. Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa, dzięki któremu ponad 3 mld zł ma zasilić projekty gmin z zakresu odnowy substancji mieszkaniowej nawet do 80 proc. inwestycji. To również ustawa lokal za grunt, która umożliwia udzielenie publicznego wsparcia przedsięwzięciom z zakresu budownictwa socjalnego i komunalnego.

Jej zdaniem, jeśli ktoś kupuje jednorazowo po kilkaset mieszkań, to oczywistym jest, że ogranicza przez to dostępność klientom indywidualnym. Zadaniem rządu jest wspierać Polaków w zakupie mieszkania. Robi to poprzez takie programy, jak Mieszkanie bez wkładu własnego, ale również poprzez ułatwienie dostępności, a zapowiadany podatek, według Anny Paluch, tę dostępność ułatwi.

Dopóki nie poznamy szczegółów propozycji, ciężko będzie ocenić to rozwiązanie. Sam pomysł na „dodatkowy” PCC budzi jednak poważne wątpliwości co do zgodności zprawem UE. Obecnie, gdy występuje obowiązek zapłaty VAT od konkretnej transakcji, PCC nie jest należny. Wynika to zprawa UE. VAT jest podatkiem harmonizowanym na poziomie UE i, aby zrealizować ten cel, państwa członkowskie nie mogą wprowadzać innych niż VAT podatków obrotowych, zpewnymi wyjątkami (np. akcyza). Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości UE dany podatek może być ztej perspektywy niedopuszczalny nawet wtedy, kiedy nie wszystkie jego elementy konstrukcyjne są podobne do VAT. To sprawia, że dowolność we wprowadzaniu tego typu regulacji jest mocno ograniczona. Trzeba też pamiętać, że państwa członkowskie nie powinny wprowadzać podatków dyskryminujących określone kategorie podatników. Nowe regulacje podatkowe nie mogą zakłócać konkurencji na rynku izaburzać równego traktowania.