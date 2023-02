"W czwartek na bazowych rynkach FX niewiele się dzieje, kurs EUR/USD buduje lokalny trend boczny i takie też były nasze oczekiwania. Więcej dzieje się natomiast na złotym, z uwagi na dzisiejsze wydarzenia związane z opinią TSUE. Należy jednak przyznać, że reakcja rynku (na informacje związane z TSUE – PAP) jest dość zachowawcza, a kursy, zarówno EUR/PLN jak i USD/PLN, poruszają się w okolicach poziomów, w których byliśmy w ostatnich dniach" - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz.

W czwartek Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE, Anthony Michael Collins, wydał opinię, iż po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki, konsumenci mogą dochodzić względem banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych. Rzecznik wskazał, że do sądów krajowych należy ustalenie, w oparciu o prawo krajowe, czy konsumenci mają prawo dochodzić tego rodzaju roszczeń oraz jeżeli tak jest, rozstrzygnięcie o ich zasadności. Bank nie może natomiast dochodzić względem konsumenta roszczeń wykraczających poza zwrot przekazanego kapitału kredytu i zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty.

Opinia rzecznika jest wstępem do wyroku i jak ocenia dyrektor przedstawicielstwa ZBP w Brukseli Piotr Gałązka, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczący kredytów CHF może zapaść najwcześniej w czerwcu-lipcu 2023 roku.

Jak wskazał Mateusz Sutowicz, na EUR/PLN poziom 4,80 pozostaje silnym technicznym oporem.

"Nie zakładamy, aby do końca bieżącego tygodnia miało się to zmienić, gdyż nie ma już wydarzeń, które mogłyby podbijać zmienność" – powiedział.

Ekspert dodał jednak, że złoty pozostaje pod presją.

"Złoty pozostaje pod presją ze względu na czynniki krajowe, którymi oprócz opinii rzecznika TSUE, są kwestie związane z opóźnieniami wypłaty środków z KPO. Moim zdaniem ta ostatnia kwestia jest głównym czynnikiem odpowiedzialnym za ostatnie osłabienie złotego" – wskazał ekspert Banku Millennium.

O godzinie 14.45 kurs EUR/PLN rośnie o 0,47 proc. do 4,7827, a USD/PLN idzie w górę o 0,52 proc. do 4,4757. W tym czasie na rynkach bazowych kurs EUR/USD zniżkuje o 0,12 proc. do 1,0678.

RYNEK DŁUGU

"Na rynku krajowego długu mamy natomiast wzrosty rentowności, zbyt silne (w zakresie od 13 do 20 pb. w porównaniu do poziomów z 9.14 - PAP) jednak, aby mówić tylko o wpływie rynków bazowych. Mamy również jakieś niewielkie wzrosty stawek asset swap, co może odzwierciedlać wzrost ryzyka krajowego. Obecne poziomy rentowności nie odbiegają jednak znacząco od poziomów, które obserwowane były w ostatnich tygodniach" – powiedział ekonomista Banku Millennium.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych, względem środowego zamknięcia, pozostają bez zmian na 3,807 proc., a niemieckich idą w górę o 2,7 pb. do 2,501 proc.

czwartek czwartek środa 14.47 09.14 16.21 EUR/PLN 4,7840 4,7637 4,7637 USD/PLN 4,4826 4,4488 4,4586 CHF/PLN 4,8446 4,8241 4,8237 EUR/USD 1,0673 1,0708 1,0684 PS0425 6,338 6,208 6,149 WS0428 6,357 6,151 6,099 DS1033 6,362 6,176 6,121

