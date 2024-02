Gazeta przypomina, że kilkanaście dni temu Daniel Obajtek przestał pełnić funkcję prezesa zarządu Orlenu. Według raportu NIK wartość transakcji sprzedaży Lotosu była zaniżona o co najmniej 5 mld zł. Skąd się wzięły takie dane w raporcie, skoro nie wpuszczono was do Orlenu? - zapytał dziennik.

"Nie wpuszczono kontrolerów do Orlenu, ale przeprowadziliśmy kontrolę w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a także w firmach doradczych, które brały udział w przygotowaniu kontraktu. Mieliśmy także dostęp do Krajowego Rejestru Firm. A więc w sposób jednoznaczny nasi kontrolerzy na podstawie dokumentów stwierdzili, że kwota sprzedaży Lotosu została zaniżona o prawie 5 mld zł. Potwierdził to również doradca ministra, który na jego zlecenie wykonał taką opinię. Ona pokrywa się z ustaleniami naszych kontrolerów" - odpowiedział prezes NIK.

"Ta kontrola została tylko zawieszona, więc my ją przeprowadzimy w koncernie" - dodał.

Banaś zapytany został, kiedy kontrolerzy wrócą do Orlenu. "Zaraz, gdy zmieni się kierownictwo, podejmiemy taką decyzję i mam nadzieję, że zostaniemy natychmiast wpuszczeni. Będziemy chcieli sprawdzić wspomniane wydatki na sponsoring i media oraz na usługi prawne na bardzo dużą kwotę" - odpowiedział.