"Wydaje się, że najgorszy okres restrykcji i ich skutków makroekonomicznych mamy za sobą i można spodziewać się, że wraz z Nowym Ładem będziemy powoli dochodzili do normalności również w polityce pieniężnej" - powiedziała Ancyparowicz podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2021 w Lublinie.

"Nawet jeżeli mieliśmy pewną presję inflacyjną, to pamiętajmy, że w porównaniu do sytuacji na świecie - to jest naprawdę niewielka presja, spowodowana głównie czynnikami zewnętrznymi. Miejmy nadzieję, że te czynniki w przyszłym roku się nie ujawnią z taką siłą i wrócimy w każdym obszarze - nie tylko w sferze realnej, ale również w polityce pieniężnej do tego, co było zwykle w czasach spokojnych - czyli gdy pandemia przestanie oddziaływać na politykę pieniężną" - podkreśliła członek Rady.

Dodała, że sytuacja w sektorze bankowym jest stabilna, wykazuje on bardzo dobre wyniki i jest bardzo silnie dokapitalizowany, a straty w gospodarce są powoli odrabiane.

(ISBnews)