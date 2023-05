Reklama

Podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński mówił, że umacniający się złoty pozytywnie wpływa na spadek inflacji.

Projekcja inflacji przygotowywana przez NBP się sprawdza

„Wzrost kursu złotego o 10 proc. obniża inflację o 0,4 pkt. proc. To nie jest dużo, ale jest to istotne. Jeśli to się będzie utrzymywać, za co trzymamy kciuki, to wskaźnik inflacji na koniec roku będzie niższy” – powiedział Adam Glapiński.

Prezes ocenił, że projekcja inflacji przygotowywana przez NBP się sprawdza.

„Powtarzamy – projekcja sprawdza się” – powiedział Glapiński. – „Ważny jest dla nas element, kiedy inflacja zejdzie poniżej 10 proc. Według projekcji, wszystko wskazuje, że inflacja na koniec roku znajdzie się między 7 a 9 proc. A można mieć marzenie, że znajdziemy się niżej w tym przedziale” – dodał.

Przypomniał także, że stopy procentowe podniesione przez RPP cały czas oddziaływają na gospodarkę i że ją "przyduszają".

„Nie podjęliśmy decyzji o zakończeniu cyklu podwyżek stóp procentowych, w ogóle nie było takiej dyskusji. Jeśli inflacja będzie się wyrywać do góry z korytarza, który przewidujemy, to jesteśmy gotowi do reakcji” – powiedział.

autor: Marek Siudaj