Termin wyznaczony na 5 i 6 września oznacza, że data posiedzenia została ponownie zmieniona. Wcześniej bowiem NBP podawał w kalendarium, że posiedzenie zostało przesunięte z pierwotnie planowanych 5 i 6 września na 12 i 13 września.

Na swoim ostatnim posiedzeniu w lipcu 2023 r. RPP zdecydowała się zakończyć cykl podwyżek stóp procentowych. RPP ostatniej podwyżki stóp procentowych dokonała we wrześniu 2022 r., kiedy to główna stopa procentowa banku centralnego została podniesiona do 6,75 proc.

autor: Marek Siudaj