Obniżki stóp procentowych

Reklama

"Ostatnia konferencja pana prezesa Glapińskiego - wydaje mi się - dokłada się do niepewności, czy to [obniżki stóp procentowych w przyszłym roku] się wydarzy, dlatego, że rzeczywiście dosyć jastrzębio stwierdził, że jego zdaniem polityka pieniężna nie powinna być luzowana przez cały przyszły rok. Czyli makroekonomiści EKF-u się mylą [ w swoich prognozach obniżek stóp procentowych w 2025 o 100 pb]. Mówiąc wprost: no, ja się tutaj z tą opinią nie zgadzam. Ale z drugiej strony uważam, że 100 punktów bazowych to jest maksimum tego, co jest możliwe w przyszłym roku. Prawdopodobnie - ponieważ powinniśmy być odpowiedzialni i ostrożni, to powinno być troszeczkę mniej" - powiedział Kotecki podczas debaty EKF.

Średnia oczekiwań ankietowanych makreokonomistów EKF zakłada, iż stopa referencyjna NBP zostanie obniżona z obecnych 5,75% do 4,7% na koniec 2025 r., następnie do 3,8% na koniec 2026 oraz 3,50% na koniec 2027 r.

Kotecki, podtrzymując swoje stanowisko ocenił dziś, że dyskusja o obniżaniu stóp procentowych powinna rozpocząć się w marcu 2025 r., choć nie wiadomo, kiedy nastąpi pierwsza obniżka (w skali najlepiej 25 pb).

Inflacja i mrożenie cen energii

Podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes NBP i przewodniczący RPP Adam Glapiński wskazał, że przyjęcie przez Sejm projektu ustawy o częściowym (do września 2025 r.) zamrożeniu cen energii dla gospodarstw domowych sprawia, że dyskusja o obniżkach stóp procentowych przesunie się na październik 2025 r., a same decyzje - na 2026 r.

RPP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie (z główną stopą referencyjną w wysokości 5,75%) po tym, jak we wrześniu i październiku 2023 r. obniżyła je o łącznie 100 pb.

(ISBnews)