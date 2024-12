Obniżki stóp procentowych

"RPP może zacząć obniżać stopy procentowe, kiedy ma pewność, że w najbliższym czasie te stopy i tak wrócą do pożądanego poziomu, czyli w Polsce to jest 2,5% +/1 pkt proc. Jeżeli Rada zobaczy w projekcjach, że w każdym wariancie jest trwały powrót do tego przedziału inflacyjnego, najlepiej - do tego celu inflacyjnego - to wtedy Rada może zacząć obniżać stopy procentowe. Na razie ten moment, który obserwujemy, to jest końcówka 2026 roku" - powiedział Dąbrowski w Telewizji Republika.

"Taki moment, kiedy racjonalnie można rozpocząć cykl obniżek stóp procentowych to jest druga połowa, czy trzeci kwartał 2025 roku. To jest sytuacja - wydaje się - bezpieczna. […] Ja jestem zdania, że ten trzeci kwartał jest tym momentem, kiedy najprawdopodobniej będzie można zacząć obniżać stopy procentowe" - dodał członek RPP.

Inflacja

Podkreślił, że procesy inflacyjne, które pojawiły się w gospodarce po szoku podażowym, czyli po wybuchu wojny na Ukrainie i po pandemii Covid-19 i wstrzymaniu łańcuchów dostaw są generalnie opanowane.

"Natomiast czym innym są procesy ekonomiczne - i to można powiedzieć, że wszystko jest pod kontrolą - a czym innym jest bieżący odczyt czynnika, czy w tym przypadku - wskaźnika inflacji. Na ten bieżący wskaźnik inflacji wpływ mają również decyzje administracyjne, nie tylko ściśle rynkowe. […] W tej chwili inflacja w dużej części jest obarczona tymi decyzjami regulacyjnymi" - wskazał Dąbrowski.

Wpływ cen regulowanych na inflację

"Moim osobistym zdaniem, mamy sytuację taką, że te decyzje administracyjne, dotyczące cen regulowanych nie będą miały długoterminowo wpływu na procesy inflacyjne. Z związku z tym w obecnej chwili wystarczy tylko poczekać. A to oznacza, że w najbliższym czasie - takim bardzo krótkim czasie - nie dojdzie do obniżenia stóp procentowych" - podsumował.

W ub. tygodniu Dąbrowski powiedział, że procesy inflacyjne są już opanowane i wygaszane; wzrost cen energii może trochę wpłynąć na wskaźnik inflacji, ale na same procesy inflacyjne nie wpłynie. Podtrzymał wówczas opinię, według której przy aktualnych danych cykl obniżek stóp procentowych powinien się rozpocząć w III kwartale 2025 r.

RPP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie (z główną stopą referencyjną w wysokości 5,75%) po tym, jak we wrześniu i październiku 2023 r. obniżyła je o łącznie 100 pb.

(ISBnews)