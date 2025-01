Stopy procentowe w Polsce. Zaskakująca prognoza Goldman Sachs

Skala obniżek stóp procentowych w Polsce będzie większa, niż wynika to z wycen rynkowych - ocenia bank Goldman Sachs. Według analityków tego banku stopy procentowe spadną w tym toku o 150 pb do poziomu 4,25 proc. Obecny poziom stóp to 5,75 proc.