Obniżka stóp procentowych

"W naszym grudniowym scenariuszu bazowym założyliśmy, że NBP wdroży stopniowe luzowanie polityki i dwukrotnie obniży stopy procentowe w 2025 r. - dwukrotnie o 25 pb. Nasza prognoza stóp procentowych uwzględnia wcześniejsze publiczne komunikaty NBP, silny wzrost płac i konsumpcji (oraz ogólnego PKB), wciąż luźną politykę fiskalną oraz oczekiwany wzrost inflacji zasadniczej" - powiedział Trajkovic w rozmowie z ISBnews.

Inflacja

Przypomniał, że inflacja sięgnęła 5% r/r w październiku, podwajając się w ciągu pół roku, i utrzymała ten poziom przez pozostałą część 2024 roku. W grudniu wyniosła 4,7% r/r.

"Te stosunkowo wysokie stopy inflacji rok do roku wynikały przede wszystkim ze zniesienia limitów cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ogrzewania w połowie roku, przy dodatkowej presji ze strony rosnących cen żywności. Opierając się na naszej grudniowej prognozie, Fitch przewiduje podobny skok cen po zniesieniu kontroli cen energii. Przewidujemy, że główna stopa inflacji będzie dalej rosnąć, średnia roczna przekroczy 5% w 2025 r. i stopniowo spowolni do końca 2025 r. do około 4%. Fitch prognozuje średnie stopy inflacji na poziomie 5,1% w 2025 r. i 3,4% w 2026 r., w porównaniu z 3,6% w 2024 r." - powiedział przedstawiciel agencji.

Wskazał, że inflacja bazowa utrzymała się na wysokim poziomie 4% w grudniu, na co wpływ miał solidny rynek pracy, rosnące płace, silny popyt na usługi i podwyższone oczekiwania inflacyjne.

"Oczekujemy, że inflacja bazowa pozostanie na podwyższonym poziomie przez pewien czas, ale nadal będzie stopniowo spadać" - wskazał Trajkovic.

Obecne stopy procentowe

Narodowy Bank Polski (NBP) utrzymuje główną stopę procentową na poziomie 5,75% od końca 2023 r., a jego komunikaty mają ogólnie "jastrzębi" ton, podkreślając szereg potencjalnych zagrożeń inflacyjnych, a tym samym możliwość opóźnienia obniżek stóp procentowych nawet do 2026 r., o czym wspomniano w ostatnim komunikacie, dodał.

RPP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie (z główną stopą referencyjną w wysokości 5,75%) po tym, jak we wrześniu i październiku 2023 r. obniżyła je o łącznie 100 pb.

