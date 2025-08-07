Wskaźnik waloryzacji: 4,9% czy 6,8%?

Największe rozbieżności dotyczą samego wskaźnika podwyżek.

Reklama

•Narracja 1: Niska podwyżka. Zgodnie z tymi doniesieniami, rząd przyjął wariant minimalistyczny, w którym prognozowany wskaźnik waloryzacji ma wynieść 4,9%. Taka wartość jest rezultatem zastosowania minimalnych kryteriów ustawowych i spadku inflacji.

• Narracja 2: Znaczący wzrost. Inne źródła podają, że w wyniku "długo wyczekiwanego rozporządzenia" wskaźnik waloryzacji wyniesie 106,8%, co przekłada się na podwyżkę o 6,8%. Taka kwota miałaby zapewnić rekompensatę inflacji i pozwolić seniorom na partycypację we wzroście gospodarczym.

Obie narracje, choć dotyczące tej samej decyzji, różnią się znacząco – zarówno w liczbach, jak i w wydźwięku. Waloryzacja o 6,8% jest postrzegana jako obietnica stabilności, natomiast 4,9% jako rozczarowanie i niewystarczające wsparcie.

Dwa podejścia do rządowej decyzji

Rozbieżności dotyczą także sposobu, w jaki rząd podjął tę decyzję.

•Wersja krytyczna wskazuje, że decyzja zapadła "po cichu" i "w tajemnicy". Rząd miał unikać konferencji prasowych i oficjalnych komunikatów, a rozporządzenie zostało po prostu opublikowane w Dzienniku Ustaw. Eksperci i politycy opozycji twierdzą, że to celowe działanie, mające na celu uniknięcie trudnego tematu i negatywnych reakcji na niską podwyżkę.

•Wersja uspokajająca podkreśla, że jest to standardowy, coroczny mechanizm. Decyzja została podjęta na podstawie precyzyjnych obliczeń, a jej ogłoszenie ma na celu zapewnienie seniorom poczucia bezpieczeństwa finansowego. W tej narracji kluczowe jest to, że waloryzacja ma zrekompensować wzrost cen i jest "obietnicą stabilności"

Jak podwyżki wpłyną na wysokość emerytury?

Wysokość waloryzacji jest procentowa, co oznacza, że im wyższa emerytura, tym większy wzrost nominalny. Poniżej przedstawiamy, jak waloryzacja wpłynie na typowe świadczenia w obu scenariuszach.

Przykład O ile wzrośnie emerytura w 2026 r.? Emerytura 2500 zł brutto •W przypadku waloryzacji o 6,8%: Twoja emerytura wzrośnie o 170 zł (2500 zł x 1,068). Nowe świadczenie wyniesie 2670 zł brutto. •W przypadku waloryzacji o 4,9%: Twoja emerytura wzrośnie o 122,50 zł (2500 zł x 1,049). Nowe świadczenie wyniesie 2622,50 zł brutto. Jak widać, różnica w podwyżce dla średniego świadczenia wynosi blisko 50 zł, co realnie wpłynie na domowy budżet. Najniższa emerytura: Obecnie najniższa emerytura wynosi 1878,91 zł brutto. • W przypadku waloryzacji o 6,8%, wzrośnie do około 2006 zł brutto. • W przypadku waloryzacji o 4,9%, wzrośnie do około 1971 zł brutto.

Trzynastki i czternastki – co się zmieni?

Niska waloryzacja ma bezpośredni wpływ również na dodatkowe świadczenia. Trzynasta emerytura w 2026roku będzie równa nowej, minimalnej emeryturze.

Czternasta emerytura jest natomiast uzależniona od progu dochodowego, który nie podlega waloryzacji. W 2026 roku większa liczba seniorów może przekroczyć próg uprawniający do pełnej kwoty "czternastki", co oznacza, że otrzymają pomniejszone świadczenie lub nie dostaną go wcale.

Podsumowanie i co dalej?

Waloryzacja to coroczny, automatyczny proces. Dotyczy wszystkich świadczeń z ZUS (emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne, świadczenia kompensacyjne). Kluczowym zadaniem jest teraz uzyskanie ostatecznego i jednoznacznego potwierdzenia co do wysokości wskaźnika.

Ponieważ w przestrzeni publicznej funkcjonują dwie sprzeczne informacje, warto śledzić oficjalne komunikaty i rozporządzenia w Dzienniku Ustaw, aby upewnić się, na jakie podwyżki można liczyć. Na ten moment jest to jedyny sposób, aby zweryfikować, która z prezentowanych narracji jest prawdziwa.