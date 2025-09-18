Przeciętne wynagrodzenie w sierpniu 2025 r.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2025 r. wyniosło 8 769,08 zł, co oznacza wzrost 7,1 proc. w ujęciu rocznym - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści Banku Pekao zwrócili uwagę, że to już drugi miesiąc z rzędu, kiedy dane o płacach okazują się słabsze od prognoz.

Hamujący wzrost płac jako czynnik umożliwiający obniżkę stóp

„Hamujący wzrost płac daje asumpt do rozważenia przez RPP obniżki stóp procentowych już na październikowym posiedzeniu. Rada wielokrotnie podkreślała w ostatnim czasie, że największym zmartwieniem/ryzykiem, które nie pozwalają na szybsze obniżki stóp, są podwyższona dynamika płac i inflacji bazowej. Obie kategorie są ze sobą powiązane – to właśnie wysokie koszty pracy w sektorach usługowych w dużej mierze odpowiadają za utrzymywanie się inflacji bazowej na podwyższonym poziomie. Coraz niższy wzrost płac powinien więc przełożyć się na dalsze spadki inflacji bazowej. Impet wynagrodzeń cały czas idzie w dół osiągając obecnie poziomy, które widzieliśmy ostatnio na początku 2021 r.” – wskazali w komentarzu ekonomiści.

Czynniki dodatkowe wpływające na politykę monetarną

Przypomnieli, że bardzo zaawansowany jest także proces legislacyjny dotyczący przedłużenia mrożenia cen energii dla gospodarstw domowych w IV kwartale. Ustawa została przyjęta przez Senat i teraz czeka na podpis prezydenta. Wyjaśnili, że kwestia cen energii dla gospodarstw domowych budziła obawy Rady Polityki Pieniężnej.

„(…) wzrosło prawdopodobieństwo, że Rada nie będzie czekać na listopadową projekcję inflacji i zdecyduje się na obniżkę stóp już w październiku – o kolejne 25 pb” – przekazali.

Dodali także, że realny wzrost wynagrodzeń znowu się obniżył, ale „pozostaje solidny”, bo wynosi nieco ponad 4 proc. w ujęciu rocznym. Ocenili, że w efekcie, mimo słabszej dynamiki nominalnych płac, ale przy spadającej inflacji, konsumpcja prywatna pozostaje głównym motorem wzrostu gospodarczego w tym roku.

Rynek pracy i zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

„Z kolei dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw nie przyniosły żadnych przełomowych informacji. Roczna dynamika od początku roku utrzymuje się w wąskim przedziale od -0,8 proc. do -0,9 proc. r/r. Ciekawszy obraz daje analiza zmian miesięcznych – w sierpniu liczba etatów spadła o 13 tys. m/m, głównie w przetwórstwie przemysłowym, co jednak wynika przede wszystkim z sezonowości. Podsumowując, na zatrudnieniu nic się nie zadziało. Poruszamy się ścieżką pośrednią względem lat 2023 i 2024, bez wyraźnych sygnałów przełamania trendu stagnacji” – poinformowali ekonomiści Pekao.