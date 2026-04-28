Inwestycje w infrastrukturę gazową, czyli local content w praktyce

51 minut temu
Gaz jest kluczowym elementem transformacji energetycznej. Polska Spółka Gazownictwa (PSG), największy operator systemu dystrybucyjnego gazu w kraju, inwestuje rocznie ponad 3 mld zł. Ponad 90 proc. z tej kwoty trafia do polskich przedsiębiorstw – wskazuje dr Szymon Paweł Moś, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

Jak podkreślał Szymon Paweł Moś podczas rozmowy w studiu DGP na Europejskim Kongresie Gospodarczym, bez paliwa gazowego trudno sobie wyobrazić przeprowadzenie w Polsce transformacji energetycznej w kierunku zeroemisyjnych rozwiązań. A tam, gdzie pojawiają się kluczowe dla gospodarki rozwiązania, tam również realizowane są znaczące inwestycje.

– Polska Spółka Gazownictwa, członek grupy kapitałowej ORLEN, rokrocznie i stabilnie inwestuje w Polsce ponad 3 mld zł – poinformował Szymon Paweł Moś. 

O local content mówi się w Polsce głównie w kontekście szans na przyszłość i rozwoju gospodarki. PSG może się tu już pochwalić osiągnięciami.

– Ponad 93 proc. podmiotów, które świadczą dla nas wykonawstwo w ramach inwestycji, jakie prowadzimy, spełnia czy kwalifikuje się jako local content – powiedział Szymon Paweł Moś.

– Dla nas local content niesie wszystkie te zalety, o których słyszymy w debacie publicznej. To stabilność, odporność, rozwój polskiej gospodarki, budowanie kompetencji i rozwój podmiotów krajowych, aby mogły konkurować z powodzeniem nie tylko w Polsce, ale także na rynkach międzynarodowych – tłumaczył szef Polskiej Spółki Gazownictwa.

PERN inwestuje w odporność systemu paliwowego

Aby wesprzeć partnerów z kraju, PSG wprowadziła specjalne rozwiązanie, faktoring odwrotny.

– We współpracy z polskim bankiem zaproponowaliśmy naszym wykonawcom, by mogli skorzystać z faktoringu, a więc otrzymać zapłatę za wykonane prace, usługi, za wykonaną część umowy już w terminie dwóch dni – powiedział Szymon Paweł Moś. 

Perspektywiczny biometan

Krajowy kontekst miał też wątek rozmowy poświęcony działaniom wspierającym rozwój biogazownictwa.

– Biometan to źródło paliwa gazowego możliwego do wyprodukowania z naszego krajowego substratu. Jako dystrybutor o produkcji wypowiadać się nie możemy, ale możemy powiedzieć, że jesteśmy gotowi, aby biometan zatłoczyć do naszej sieci, przyjąć gaz wyprodukowany przez biometanownie. Pierwszą już przyłączyliśmy. W tym roku planujemy przyłączenie kilku kolejnych – powiedział prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

