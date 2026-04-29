Pogłębia się współpraca między Polską a Francją, przedsiębiorcy dostrzegają szanse

Rozmowa odbyła się w studiu DGP podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.– Francja już od trzech dekad jest obecna w Polsce. Dzisiaj obserwujemy obecność firm francuskich głównie w przemyśle. Warto podkreślić, że prawie połowa ich przychodów jest reinwestowana nad Wisłą i dla Francji Polska stała się takim drugim ośrodkiem przemysłowym – podkreśla Joanna Jaroch-Pszeniczna.

Kolejne sektory, w których francuskie firmy są bardzo widoczne, to telekomunikacja, logistyka, obszar finansów czy handlu.– Firmy francuskie są faktycznie obecne we wszystkich sektorach gospodarki w Polsce i wpisały się już na stałe w krajobraz ekonomiczny naszego kraju – komentuje przedstawicielka CCIFP.

Joanna Jaroch-Pszeniczna zauważa, że wraz z rozwojem polskiego biznesu rośnie też jego obecność i znaczeniu na francuskim rynku. Polscy przedsiębiorcy cenią sobie między innymi jego wielkość – 68 mln mieszkańców – oraz zamożność.

– Silna obecność InPostu jako polskiego inwestora we Francji pokazuje tę dynamikę – dodaje Joanna Jaroch-Pszeniczna.

Innowacje z Polski

Istotnym elementem współpracy jest rozwój nowoczesnych rozwiązań. Jedna czwarta projektów, które zostały przekazane przez centrale francuskie do wdrożenia w Polsce, trafia później do nich z powrotem.

– Dostajemy projekty, pracujemy nad nimi, następnie z sukcesem są one włączane w globalne łańcuchy dostaw – opowiada dyrektor generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Widoczny jest również transfer innowacyjnej wiedzy w całości wytworzonej w Polsce. InPost to nie jedyny przykład.– Gdy Francuzi i Francuzki bukują swoją wizytę u fryzjera, używają naszej aplikacji Booksy, podobnie jeśli rezerwują wizytę u lekarza – zauważa Joanna Jaroch-Pszeniczna.

Francuskie firmy chętnie też lokują nad Wisłą swoje centra badawczo-rozwojowe.

W tle przyszłość Unii Europejskiej

Przedsiębiorców z obu krajów łączy również wspólne spojrzenie na wyzwania.

– Mniej barier, większa przewidywalność, tańsza energia to są klucze, jakie sprawią – oprócz innowacji, nad którymi absolutnie musimy pracować razem – że gospodarka europejska będzie suwerenna i bardziej konkurencyjna – dodaje dyrektor generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.

MK