Forsal logo

Pogłębia się współpraca między Polską a Francją, przedsiębiorcy dostrzegają szanse

Artykuł partnerski
dzisiaj, 08:59
Polsko-francuska współpraca gospodarcza intensywnie się rozwinęła. Nad Wisłą od lat inwestują znane francuskie firmy, polski biznes jest coraz bardziej widoczny na Sekwaną. Przedsiębiorcy z obu krajów oczekują od regulatorów tego samego – mniej barier prawnych, większej przewidywalności prawa i tańszej energii – mówi Joanna Jaroch-Pszeniczna, dyrektor generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP).

Rozmowa odbyła się w studiu DGP podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.– Francja już od trzech dekad jest obecna w Polsce. Dzisiaj obserwujemy obecność firm francuskich głównie w przemyśle. Warto podkreślić, że prawie połowa ich przychodów jest reinwestowana nad Wisłą i dla Francji Polska stała się takim drugim ośrodkiem przemysłowym – podkreśla Joanna Jaroch-Pszeniczna.

Kolejne sektory, w których francuskie firmy są bardzo widoczne, to telekomunikacja, logistyka, obszar finansów czy handlu.– Firmy francuskie są faktycznie obecne we wszystkich sektorach gospodarki w Polsce i wpisały się już na stałe w krajobraz ekonomiczny naszego kraju – komentuje przedstawicielka CCIFP.

Joanna Jaroch-Pszeniczna zauważa, że wraz z rozwojem polskiego biznesu rośnie też jego obecność i znaczeniu na francuskim rynku. Polscy przedsiębiorcy cenią sobie między innymi jego wielkość – 68 mln mieszkańców – oraz zamożność.
– Silna obecność InPostu jako polskiego inwestora we Francji pokazuje tę dynamikę – dodaje Joanna Jaroch-Pszeniczna.

Innowacje z Polski

Istotnym elementem współpracy jest rozwój nowoczesnych rozwiązań. Jedna czwarta projektów, które zostały przekazane przez centrale francuskie do wdrożenia w Polsce, trafia później do nich z powrotem.
– Dostajemy projekty, pracujemy nad nimi, następnie z sukcesem są one włączane w globalne łańcuchy dostaw – opowiada dyrektor generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Energetyka przechodzi transformację, do zrobienia nadal jest wiele
Energetyka przechodzi transformację, do zrobienia nadal jest wiele

Widoczny jest również transfer innowacyjnej wiedzy w całości wytworzonej w Polsce. InPost to nie jedyny przykład.– Gdy Francuzi i Francuzki bukują swoją wizytę u fryzjera, używają naszej aplikacji Booksy, podobnie jeśli rezerwują wizytę u lekarza – zauważa Joanna Jaroch-Pszeniczna.
Francuskie firmy chętnie też lokują nad Wisłą swoje centra badawczo-rozwojowe.

W tle przyszłość Unii Europejskiej

Przedsiębiorców z obu krajów łączy również wspólne spojrzenie na wyzwania.

– Mniej barier, większa przewidywalność, tańsza energia to są klucze, jakie sprawią – oprócz innowacji, nad którymi absolutnie musimy pracować razem – że gospodarka europejska będzie suwerenna i bardziej konkurencyjna – dodaje dyrektor generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.

MK

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: Artykuł partnerski
Tematy: Unia EuropejskaFrancjagospodarkainnowacje
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj