Czy Donald Tusk powinien dalej być premierem?

Redakcja ocenia w czwartek, że koalicja rządząca ma coraz więcej powodów do zmartwień. „Sondaże są co prawda nadał łaskawe dla Koalicji Obywatelskiej, ale inne partie tworzące koalicję rządową, jak np. Polska 2050 i PSL, nie mają poparcia gwarantującego im dostanie się po raz kolejny do Sejmu” - wskazał "SE".

Badanie wykonano 11 i 12 października na próbie 1002 dorosłych Polaków.

W środę minęły dwa lata od dnia przejęcia władzy przez obecną koalicję rządzącą, współtworzoną przez Koalicję Obywatelską, PSL, Polskę 2050 i Nową Lewicę.