"Nie ma zgody tego typu metody sprawowania polityki w świecie i w Europie. To, co się stało w stosunku do premiera Roberta Fico jest czymś, co absolutnie nie mieści się w jakimkolwiek rozumowaniu" - powiedział Bodnar, który w środę wziął udział w spotkaniu prokuratorów generalnych Grupy Wyszehradzkiej.

Premier Słowacji Robert Fico został postrzelony w środę w miejscowości Handlova

"Okazujemy pełne wsparcie prokuratorowi generalnemu Słowacji i życzymy panu premierowi do zdrowia" - dodał szef MS.

W spotkaniu w Łodzi uczestniczył też prokurator generalny Słowacji Marosz Żilinka, który stwierdził, że zamach na premiera Fico to atak na państwo i człowieczeństwo.

Premier Słowacji Robert Fico został postrzelony w środę w miejscowości Handlova na zachodzie kraju, gdzie odbywało się wyjazdowe posiedzenie rządu. Rannego przewieziono do szpitala. Jak podaje telewizja TA3, domniemany napastnik został spacyfikowany i zatrzymany przez policję.

Według relacji świadków Fico wyszedł przed Dom Kultury, gdzie odbywało się posiedzenie rządu, i witał się z ludźmi, gdy padło kilka strzałów. Funkcjonariusze ochrony podnieśli premiera z ziemi i przenieśli go do samochodu, którym odjechali wraz z politykiem do szpitala.

Policja otoczyła kordonem okolicę, a Dom Kultury został ewakuowany. O bezpieczeństwo pozostałych członków rządu zadbała ochrona.