Gdy większość marzy o upragnionym wypoczynku, a pracujący zmagają się z wszechobecnymi upałami, polskie służby sanitarne zaczynają przebąkiwać, że czekają nas kolejne, tym razem zdrowotne „atrakcje”.

GIS ostrzega, że Covid 19 znów nas zaatakuje

Sygnał do tego, aby być czujnym, dał w rozmowie na antenie TVP Info Główny Inspektor Sanitarny, dr Paweł Grzesiowski. Lekarz ten, doskonale znany z czasów, gdy w Polsce ogłoszona była pandemia Covid-19, teraz wrócił do tematu i ostrzega, że nawet jeśli my zapomnieliśmy o chorobie, to ona o nas nie.

- Jadąc tutaj, odebrałem telefon od osoby, która jest właśnie w tej chwili chora na Covid. 39 stopni gorączki, złe samopoczucie, bóle mięśniowe. Mamy w tej chwili już falę Covidu, która dotarła do Polski. My mamy pośrednie dowody na to, że jest kilkanaście tysięcy zakażeń, a może nawet więcej, ponieważ jest duża ilość wirusa w ściekach – mówił w telewizyjnym wywiadzie dr Grzesiowski.

Przyznał on co prawda, że obecnie objawy tej choroby są nieco lżejsze, często pojawia się sama gorączka, lub przypominają one zatrucie pokarmowe, ale to dopiero początek. Medyk ostrzega, że najgorsze dopiero przed nami.

- Ale to, że będzie teraz więcej zachorowań, więcej osób w tym upale będzie miało gorączkę jeszcze, będzie miało objawy infekcji, musimy być na to przygotowani. Testujemy, zakładamy maski wtedy, kiedy jest przy nas osoba chora i pamiętajmy, jeżeli odczuwamy objawy, które nas niepokoją, powinniśmy zgłosić się do lekarza – zaapelował Główny Inspektor Sanitarny.

Mandaty za brak sczepień. GIS szykuje nowe prawo

W ocenie Pawła Grzesiowskiego, jesienią powinna być gotowa szczepionka na nową odmianę Covid 19. Tymczasem również w kwestii szczepionek, lecz tym razem dla dzieci, doktor Grzesiowski zamierza wprowadzić niemałą rewolucję. Już rozpoczęto tworzenie bazy danych PESEL osób niezaszczepionych. Jego zamiarem jest wprowadzenie takiego systemu, by rodzice nie mogli uniknąć kary.

- Chcemy zamienić grzywny, które są w tej chwili nakładane zgodnie z ustawą o egzekucji w administracji, w związku z czym wojewoda jest tutaj jakby motorem całego postępowania, na proste mandaty, nakładane tak, jak policjant, kiedy łapie za przekroczenie prędkości(…). Po prostu jest dużo mniejsza kwota, ale od razu ściągalna – mówi dr Grzesiowski.

Aby jednak do tego mogło dojść, konieczna jest zmiana ustawy o chorobach zakaźnych, na co Paweł Grzesiowski miał już dostać od minister zdrowia zielone światło.

Jeśli przepisy wejdą w życie, wówczas GIS nie będzie już opierać się jedynie na danych z kart szczepień, ale zyska bazę numerów PESEL osób niezaszczepionych. Wtedy do ukarania będzie już tylko krok, a kara będzie szybka i nieuchronna.