Ustawa o związkach partnerskich

Reklama

Prezydent Andrzej Duda pytany w Radiu Zet, czy byłby gotów poprzeć przygotowany przez ministrę ds. równości Katarzynę Kotulę projekt ws. związków partnerskich, odparł, że - w opinii PSL - założenia projektu są bardzo progresywne i praktycznie zrównują związki partnerskie z małżeńskimi. "Przypominam: mówiłem swego czasu, że byłbym gotów rozważać kwestie statusu osoby najbliższej" - zaznaczył Duda.

Jak mówił, "mamy w Polsce małżeństwa, to jest wypróbowana forma dająca stabilność rodzinie". Prezydent powołał się w tym kontekście na "wypowiedzi eksperta", które - jak mówił - usłyszał w poniedziałek w radiu. "(Ekspert) wskazał stabilność związku między kobietą a mężczyzną, jako jeden z podstawowych elementów warunkujących chęć i spokój w posiadaniu dziecka, czyli także kwestie rozwiązywania naszego problemu demograficznego" - dodał.

Reklama

Zdaniem Dudy legalizacja związków partnerskich tworzy tożsamą instytucję obok małżeństwa, "nie wiadomo dlaczego". "Przecież nie każdy musi mieć małżeństwo tzw. kościelne, może być małżeństwo zawarte w Urzędzie Stanu Cywilnego, to nie jest żaden problem. Przecież małżeństwo nie musi być kwestią religijną, mamy małżeństwa cywilne" - tłumaczył. W jego opinii "to próba odciągnięcia ludzi od małżeństwa".

Co zakłada projekt o związkach partnerskich?

Projekt o związkach partnerskich, przygotowany przez ministrę Kotulę, zakłada, że związek partnerki będą mogły zawrzeć dwie pełnoletnie osoby, bez względu na płeć; partner będzie miał prawo do uczestniczenia w sprawowaniu bieżącej pieczy nad dzieckiem pod władzą rodzicielską drugiej z osób i w wychowaniu jej dziecka.

Zgodnie z projektem związek partnerski będzie można zawrzeć w urzędzie stanu cywilnego. Osoby, które go zawrą, będą mogły nosić wspólne nazwisko. Ponadto projekt zakłada, że osoby w związku partnerskim będą miały prawo do wspólnego opodatkowania dochodów - zyskałyby możliwość zawarcia majątkowej umowy partnerskiej w formie aktu notarialnego, która ustanowi wspólność majątkową. Partnerzy byliby zaliczeni do I grupy podatkowej, którą tworzą członkowie najbliższej rodziny.

Polskie Stronnictwo Ludowe zapowiedziało przygotowanie własnego projektu o osobie najbliższej, który ma być alternatywą dla projektu Kotuli. Jak mówiła odpowiedziana za niego posłanka Urszula Pasławska (PSL-TD), projektowane rozwiązania będą zakładały możliwość wspólnego rozliczania, dziedzicznie, dostęp do informacji medycznej, prawo do opieki w przypadku choroby. (PAP)