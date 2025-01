Musk: Niemcy "za bardzo skupiają się na przeszłych winach"

Elon Musk, amerykański miliarder i bliski współpracownik prezydenta USA Donalda Trumpa, połączył się w sobotę zdalne z uczestnikami wiecu prawicowo-populistycznej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD).

Podczas wygłoszonego przemówienia Musk przekonywał, że Niemcy "za bardzo skupiają się na przeszłych winach". "Powinniśmy zostawić to za sobą. Dzieci nie powinny odczuwać winy z powodu grzechów swoich ojców, a nawet swoich dziadków" - mówił Musk. Dodał, że "bardzo ważne jest, aby ludzie w Niemczech byli dumni z bycia Niemcami".

"Uczynić Niemcy wielkim krajem"

Po wystąpieniu Muska, liderka AfD i kandydatka partii na kanclerza Alice Weidel powiedziała: "Ludzie, słyszeliście to? Amerykanie znów czynią swój kraj wielkim i my znów czynimy nasz kraj wielkim. Make Germany great again!" - relacjonuje portal dziennika "Bild".

Tusk: Słowa o "Wielkich Niemczech" brzmiały złowieszczo

Do wypowiedzi Muska i liderki AfD odniósł się w niedzielę premier Donald Tusk na platformie X.

"Słowa, które usłyszeliśmy od głównych aktorów wiecu AfD o +Wielkich Niemczech+ i +konieczności zapomnienia o niemieckiej winie za zbrodnie nazistowskie+, brzmiały aż nazbyt znajomo i złowieszczo. Zwłaszcza na kilka godzin przed rocznicą wyzwolenia Auschwitz" - podkreślił.

W poniedziałek przypada 80. rocznica wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. 27 stycznia co roku obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.(PAP)