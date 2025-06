RBN w ciągu dwóch tygodni. Duda zaprosi Tuska i ministrów rządu

Witkowski w niedzielę w TVP Info zapowiedział, że prezydent Andrzej Duda "w ciągu najbliższych dwóch tygodni zaprosi na Radę Bezpieczeństwa Narodowego m.in. kluczowych ministrów rządu i pana premiera" Donalda Tuska. Posiedzenie Rady ma dotyczyć "kluczowych inwestycji związanych z infrastrukturą energetyczną kraju".

Czy jesteśmy przygotowani na wakacyjne blackoutym?

"Czy jesteśmy przygotowani na wakacyjne blackoutym, jeśli chodzi o energię elektryczną, co jest z atomem, co jest z Terminalem Kontenerowym w Świnoujściu, jak jesteśmy przygotowani na dostawy surowców energetycznych z zagranicy, co jest z pływającym gazoportem na Zatoce Gdańskiej" - Witkowski przytaczał pytania, które ma zamiar zadać prezydent.

Blackout w Hiszpanii, Portugalii i część Francji to "sygnał alarmowy"

Prezydent Duda zapowiadał zwołanie RBN ws. bezpieczeństwa energetycznego Polski pod koniec kwietnia, po spotkaniu liderów Trójmorza. Jak mówił, blackout, który dotknął wtedy Hiszpanię, Portugalię i część Francji to "sygnał alarmowy", aby zadbać o stan sieci energetycznych regionu.

Czym zajmuje się Rada Bezpieczeństwa Narodowego?

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie: MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny, poselski lub koło poselskie (lub przewodniczący tych klubów lub kół), szefowie kancelarii prezydenta i BBN. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, on też określa ich tematykę.