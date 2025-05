"Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu"

W poniedziałek Onet opublikował tekst pt. "Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu". Według portalu, Nawrocki "uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy pracował tam jako ochroniarz". "Tak twierdzą jego ówcześni koledzy z ochrony, z którymi rozmawiał Onet" - podkreślono. "Ze względu na obawy o własne bezpieczeństwo nasi rozmówcy chcą pozostać anonimowi. Ale biorą odpowiedzialność za swe słowa — deklarują, że są gotowi złożyć zeznania przed sądem" - napisał portal.

Nawrocki zapowiada pozew przeciw Onetowi

Nawrocki zapowiedział w poniedziałek, że pozwie Onet w trybie cywilnym o ochronę dóbr osobistych i złoży prywatny akt oskarżenia w trybie karnym za "stek kłamstw i nienawiści"

Duda: To są bandyckie metody

O doniesienia Onetu prezydent był pytany w poniedziałek, przed wylotem do Niemiec. Andrzej Duda powiedział, że gdy sam był kandydatem na prezydenta, stosowane były wobec niego "ohydne praktyki" przez niektóre media w Polsce. "Sugerowanie, aż mi jest trudno to wspominać (...) były media, które miały czelność sugerować (...) takie były sugestie wynikające z pierwszej strony tych gazet (...), że byłem związany z jakimiś praktykami pedofilskimi, co było oczywistą potwarzą, obrazą, po prostu czymś ohydnym zupełnie. To są bandyckie metody" - powiedział prezydent.

"Mam nadzieję, że Karol Nawrocki skutecznie pozwie (Onet), ponieważ to na pewno będzie długotrwały proces, ponieważ te siły będą się broniły wszelkimi możliwymi sposobami włącznie z wpływami w wymiarze sprawiedliwości. Żyjemy dzisiaj w Polsce w bardzo trudnych czasach, niestety i powiem tak, mam nadzieję, że zwycięży uczciwość, a nie cynizm i draństwo" - powiedział prezydent.

Nawrocki: To stek kłamstw i nienawiści

Nawrocki odniósł się do publikacji Onetu na platformie X. Jak stwierdził, "dziś w Polsce problemem jest prostytucja polityczna, która za obce pieniądze chce oddać Polskę". Zapowiedział, że "za ten stek kłamstw i nienawiści" pozwie Onet w trybie cywilnym o ochronę dóbr osobistych, a także złoży prywatny akt oskarżenia w trybie karnym. "Medialni pomocnicy (Donalda) Tuska i (Rafała) Trzaskowskiego nie zabiorą nam zwycięstwa" - oświadczył.

O doniesienia portalu był też pytany w poniedziałek europoseł PiS, sztabowiec Nawrockiego Adam Bielan. "Karol Nawrocki wielokrotnie na ten temat się wypowiadał. Nic takiego nie miało miejsca" - zapewnił Bielan. Według niego publikacja materiału jest "skoordynowanym atakiem instytucji związanych z Donaldem Tuskiem". Jak dodał, to jest "seria kolejnych, dość plugawych ataków personalnych na Nawrockiego". "Nie jesteśmy tym zaskoczeni. Instytucje związane z Tuskiem zrobią wszystko, żeby (prezydentem) nie został Karol Nawrocki" - zaznaczył europoseł.(PAP)