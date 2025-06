To nie pierwszy wielkoskalowy turniej piłkarski w Polsce

Polska ma już doświadczenie w organizowaniu dużych „imprez” piłkarskich, była gospodarzem m.in.:

2012 – turnieju finałowego Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012

2015 – finału Ligi Europy UEFA w Warszawie

2017 – turnieju finałowego Mistrzostw Europy UEFA EURO U-21

2019 – turnieju finałowego Mistrzostw Świata FIFA U-20

2024 – meczu o Superpuchar Europy UEFA w Warszawie

2025 – finału Ligi Konferencji Europy UEFA we Wrocławiu

Ponadto w 2025 roku Polska będzie gospodarzem turnieju finałowego UEFA Women’s U-19 Championship, a w 2026 – finałów Mistrzostw Świata FIFA kobiet U-20.

Można więc powiedzieć, że jako organizator turniejów Polska ma dobrą markę. Największym dotąd wydarzeniem był turniej UEFA EURO 2012, który Polska współorganizowała z Ukrainą. Ówczesny prezydent UEFA, Michel Platini, uznał go za jeden z najlepiej zorganizowanych turniejów w historii. Polska zbierała wówczas pochwały m.in. za infrastrukturę drogową, lotniskową i hotelową, a także za czystość i bezpieczeństwo.

Korzyści społeczne organizacji wielkich turniejów piłkarskich przewyższają korzyści ekonomiczne

Przynajmniej na przykładzie Euro 2012. Organizacja dużych turniejów piłkarskich to szansa na uzyskanie wielu korzyści – szczególnie wizerunkowych. Przykład UEFA EURO 2012 pokazuje, że dla Polski wydarzenie to było ogromnym sukcesem właśnie na tym polu. Turniej znacząco przyczynił się do poprawy postrzegania naszego kraju na zachodzie.

Gospodarka Polski rosła w roku poprzedzającym mistrzostwa szybciej niż średnia dla strefy euro – odpowiednio o 3,6% i 3,1%. Tymczasem w roku turnieju oraz rok później tempo wzrostu wyraźnie spadło i było niższe niż średnia dla strefy euro.

Zdecydowaną większość wydatków związanych z przygotowaniami do Euro 2012 pochłonęły inwestycje w infrastrukturę drogową – przede wszystkim budowę autostrad i dróg ekspresowych. Średni koszt budowy 1 km autostrady wyniósł aż 17,19 mln euro – ponad dwukrotnie więcej niż europejska średnia.

Zmodernizowane porty lotnicze miały być jednym z kluczowych elementów sukcesu operacyjnego turnieju. Statystyki pokazują jednak, że wzrost ruchu lotniczego (np. w Gdańsku i Wrocławiu) ograniczył się niemal wyłącznie do miesięcy rozgrywek – w czerwcu i lipcu odnotowano wzrost o 14,45%. Już w 2013 roku liczba operacji lotniczych powróciła do poziomu sprzed mistrzostw, a nawet nieco spadła – do 17 151 w Gdańsku i 24 960 we Wrocławiu.

Podobną rolę odegrał transport kolejowy. Choć odegrał istotną funkcję podczas samego turnieju, również i w tym przypadku nie zaobserwowano trwałego wzrostu liczby pasażerów. Wzrosty odnotowano jedynie w czerwcu 2012 roku – o 8,05% w porównaniu z czerwcem 2011 oraz o 4,78% względem czerwca 2013.

W ramach przygotowań do turnieju Polska wybudowała cztery nowe stadiony. W porównaniu do podobnych inwestycji zrealizowanych na potrzeby UEFA EURO 2016 we Francji, trzy z czterech polskich obiektów znalazły się wśród najtańszych. Najdroższym był Stadion Narodowy w Warszawie, którego koszt przekroczył 1,9 miliarda złotych. W jego przypadku trudno liczyć na uzyskanie dodatniego zwrotu z inwestycji.1

PZPN uzyskuje od rządu wymagane gwarancje rządowe (ochrona interesów UEFA)

Na stronie rządowej opublikowano właśnie zarys projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie organizacji Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Jest to odpowiedź rządu na wystąpienie skierowane do Ministra Sportu i Turystyki przez Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN), dotyczące udzielenia niezbędnych deklaracji i gwarancji rządowych w ramach aplikacji o prawo do organizacji turnieju.

Formalnie to właśnie PZPN zgłosił kandydaturę Polski do organizacji Mistrzostw Europy w Polsce, planowanych na 2029 rok, i to właśnie Związek będzie pełnił rolę głównego organizatora wydarzenia.

Zgodnie z wytycznymi UEFA, krajowa federacja piłkarska ubiegająca się o organizację turnieju zobowiązana jest do przedstawienia gwarancji państwowych. Gwarancje te mają potwierdzać zaangażowanie władz publicznych w przygotowanie i przeprowadzenie wydarzenia, a także zapewniać wprowadzenie w życie określonych mechanizmów, których oczekuje UEFA w zakresie organizacji międzynarodowych turniejów piłkarskich.

Głównym celem tych gwarancji jest ochrona interesów UEFA oraz zapewnienie sprawnej, bezpiecznej i profesjonalnej organizacji wydarzenia. UEFA wymaga uzyskania gwarancji, listów intencyjnych lub listów poparcia od odpowiednich instytucji rządowych w zakresie m.in.:

przepisów prawnych, wizowych, podatkowych i wizerunkowych (w tym dotyczących interesu publicznego),

zabezpieczeń medycznych i bezpieczeństwa publicznego,

ochrony własności intelektualnej,

przeciwdziałania dopingowi,

działań z zakresu zrównoważonego rozwoju i wolontariatu,

kwestii handlowych,

organizacji transportu lotniczego.2

Minister Sportu i Turystyki wniósł o udzielenie oficjalnego poparcia dla PZPN w drodze uchwały Rady Ministrów. Dokument ten ma zostać przyjęty w II lub III kwartale bieżącego roku.

Mistrzostwa Europy 2029 w Polsce – miasta gospodarze i szczegóły turnieju

Turniej Finałowy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Kobiet ma odbyć się na przełomie czerwca i lipca 2029 roku. Jak podaje Ministerstwo Sportu i Turystyki, organizacja turnieju stanowiłaby doskonałą okazję do promocji Polski na arenie międzynarodowej, popularyzacji kobiecej piłki nożnej oraz aktywizacji dzieci i młodzieży do uprawiania sportu.

EURO 2029 to najważniejsze wydarzenie w kobiecej piłce nożnej na poziomie reprezentacyjnym w Europie. Z każdą edycją turniej zyskuje na prestiżu, a zainteresowanie kibiców i mediów nieustannie rośnie. W rozgrywkach weźmie udział 16 reprezentacji narodowych. Na 8 stadionach rozegranych zostanie łącznie 31 meczów: 24 spotkania fazy grupowej, 4 ćwierćfinały, 2 półfinały oraz finał.

Chęć organizacji spotkań zadeklarowały już Wrocław, Kraków i Gdańsk. W Warszawie planuje się rozgrywanie meczów zarówno na PGE Narodowym, jak i na stadionie Legii Warszawa. Decyzja UEFA w sprawie wyboru gospodarza Mistrzostw Europy 2029 zapadnie w grudniu 2025 roku.3,4,5

