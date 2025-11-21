W badaniu, któreego wyniki opublikowano w piątek, zadano pytanie: czy sądzisz, że Karol Nawrocki stanie się głównym liderem polskiej prawicy?. Odpowiedź "tak" wybrało 58 proc. uczestników sondażu, a "nie" - 42 proc.

Reklama

Reakcje Polaków na pytanie o Nawrockiego jako lidera prawicy

„Karol Nawrocki ma nie tylko poparcie PiS, ale również Konfederacji, więc jest reprezentantem całej prawicy” - ocenił na łamach "SE" politolog prof. Kazimierz Kik, dodając, że wbrew deklaracjom z kampanii, prezydent „nie stara się zjednoczyć mocno spolaryzowanego politycznie społeczeństwa”.

Badanie wykonał Instytut Badań Pollster od 15 do 17 listopada na grupie 1003 dorosłych Polaków.