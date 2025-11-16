Rezygnacja Szymona Hołowni z funkcji marszałka Sejmu

Obecny marszałek Sejmu Szymon Hołownia w czwartek podpisał rezygnację z pełnionej funkcji, która wejdzie w życie we wtorek, 18 listopada. Wybór nowego marszałka ma odbyć się na najbliższym posiedzeniu niższej izby, rozpoczynającym się we wtorek. Zgodnie z umową koalicyjną ma nim zostać współprzewodniczący Nowej Lewicy, dotychczasowy wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Ocena Szymona Hołowni jako marszałka Sejmu

Gawkowski podkreślił w sobotę w Bydgoszczy, że Hołownia był dobrym marszałkiem, który zmienił Sejm. Zaznaczył, że dzięki niemu Sejm stał się otwarty i został przywrócony obywatelom – jest więcej konsultacji, a „opozycja ma dzisiaj prawa w Sejmie, czego nie było za PiS-u”.

Wicepremier zwrócił uwagę, że zmiana marszałka będzie naturalna, bo nastąpi w momencie podsumowania dwóch lat pracy Sejmu, tak jak zakładała umowa koalicyjna.

Włodzimierz Czarzasty jako nowy marszałek Sejmu

– Wiadomo było, że pan marszałek Hołownia odejdzie, a przyjdzie marszałek Czarzasty. Na tej mapie wydarzeń wtorkowych nie rysuje się nic, co by miało podważyć to, że nie dojdzie do tych wyborów, bo jest już podpisany dokument przez marszałka Hołownię, że rezygnuje. Zatem mamy wybory nowego marszałka i myślę, że wszyscy będziemy pozytywnie zaskoczeni, jakim szefem Sejmu będzie marszałek Czarzasty – mówił wiceprzewodniczący Nowej Lewicy.

Polityk podkreślił, że nie wierzy w żadne niespodzianki w czasie głosowania nad wyborem Czarzastego.

W ocenie Gawkowskiego Czarzasty jest człowiekiem z silną ręką i otwartą głową. – To będzie marszałek, który będzie dawał poczucie bezpieczeństwa wszystkim posłom, ale twardo mówiący: rządzi dzisiaj w Sejmie koalicja 15 października, a PiS ma wiedzieć, że ma swoje prawa w parlamencie, ale to nie on rządzi Sejmem – podkreślił wicepremier.

Gawkowski zaznaczył, że Czarzasty ma duże doświadczenie, od sześciu lat jest wicemarszałkiem Sejmu, przez wiele lat był członkiem prezydium i konwentu seniorów, zna doskonale pracę sejmową i radził sobie w trudnych sytuacjach w czasie debat plenarnych, ma poczucie odpowiedzialności.

– Myślę, że świetnie sobie z tą nową funkcją poradzi i będzie też człowiekiem, który udowodni, że praca w parlamencie ma polegać przede wszystkim na tym, żeby ustawy rządowe były procedowane szybko i skutecznie – mówił wicepremier.

Kujawsko-Pomorski Kongres Nowej Lewicy

Gawkowski w sobotę wziął udział w Kujawsko-Pomorskim Kongresie Nowej Lewicy, który wybrał władze regionalne i delegatów na kongres krajowy. Przewodniczącym Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy został pierwszy wicewojewoda kujawsko-pomorski Piotr Hemmerling, który od 2021 r. był współprzewodniczącym ugrupowania w województwie.