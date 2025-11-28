Co dalej z Polską 2050?

Jak mówiła podczas konferencji prasowej w Sejmie Hennig-Kloska, od kilku miesięcy między członkami partii trwa dyskusja na temat tego, co dalej z Polską 2050. - Podjęłam decyzję, że chcę realnie wziąć udział w tej dyskusji (…) ponieważ mam swoje pomysły, mam swój plan, który również w ostatnich miesiącach i tygodniach nie był słyszany – poinformowała.

Hennig-Kloska wystartuje na stanowisko przewodniczącej polski 2050

Oświadczyła, że planuje wystartować w wyborach na przewodniczącą partii. Jak powiedziała, w 48 godzin udało jej się uzyskać dwa razy tyle podpisów, ile wymaganych jest to zarejestrowania kandydata. - Byliśmy, jesteśmy i będziemy realną alternatywą polityczną, która jest Polsce bardzo potrzebna – zaznaczyła Hennig-Kloska.

Jak mówiła, brak takiej alternatywy może doprowadzić do tego, że „w Polsce władze przejmą ludzie, którzy mówią językiem Rosji, którzy piszą na co dzień cyrylicą”.

Kluczowe filary Polski 2050

Hennig-Kloska przekonywała, że ma konkretny pomysł na to, czego Polska 2050 potrzebuje. Wskazała przy tym trzy kluczowe jej zdaniem filary – dialog, gospodarkę i przyrodę. Zapowiedziała także, że w najbliższym czasie zamierza odwiedzić wszystkie województwa w Polsce.

Dopytywana o niskie wyniki sondażowe partii odparła, że rzeczywiście poparcie dla ugrupowania jest dzisiaj historycznie niskie, a doprowadziły do nich błędy, których jej zdaniem można było uniknąć. Jak powiedziała, w ostatnich miesiącach w ugrupowaniu skupiono się za bardzo na dyskusji o funkcjach i stanowiskach, a za mało na tym, by powiedzieć wyborcom i członkom, jakie sukcesy odniesiono przez ostatnie dwa lata.

Szymon Hołownia a Polska 2050

Lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września przekazał, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii.

Kto będzie przewodniczącym partii Polska2050?

Do tej pory start w wyborach na przewodniczącego partii zadeklarowali: Henning-Kloska, Ryszard Petru, Joanna Mucha, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Michał Kobosko. Termin zgłaszania kandydatów mija 10 grudnia, wybory odbędą się w styczniu.(PAP)