Obecnie urząd prezydenta Warszawy sprawuje Rafał Trzaskowski, który w tym roku będzie ubiegał się o reelekcję. Poza nim na to stanowisko kandydują jeszcze Magdalena Biejat, Tobiasz Bocheński, Przemysław Wipler, Janusz Korwin Mikke oraz Romuald Starosielec. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o kandydatach na prezydenta stolicy w wyborach samorządowych 2024.

Wybory na prezydenta Warszawy 2024: Rafał Trzaskowski [SYLWETKA]

Rafał Kazimierz Trzaskowski (52 l.), reprezentuje Platformę Obywatelską RP, startując z numerem 5 na liście Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska.

Jest politykiem, politologiem, samorządowcem i nauczycielem akademickim, posiadającym stopień doktora nauk humanistycznych. Od 2018 roku pełni funkcję prezydenta Warszawy. W 2014 roku został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, równolegle pełniąc funkcję pełnomocnika premiera do spraw Rady Europejskiej. Następnie, w 2015 roku, uzyskał mandat posła na Sejm VIII kadencji, gdzie został wiceprzewodniczącym Komisji do Spraw Unii Europejskiej. W 2016 roku dołączył do zarządu krajowego PO, a rok później został wiceprzewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej. W listopadzie 2019 roku dołączył do Europejskiego Komitetu Regionów, a w 2022 objął funkcję przewodniczącego Komisji Środowiska, Zmian Klimatu i Energii. W 2020 roku objął stanowisko wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

Wybory na prezydenta Warszawy 2024: Magdalena Biejat [SYLWETKA]

Magdalena Agnieszka Biejat (42 l.), reprezentuje Lewicę Razem, startując z numerem 5 na liście Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica.

Jest polityczką, aktywną działaczką społeczną oraz tłumaczką literatury hiszpańskojęzycznej. Jej kariera polityczna obejmuje posadę posłanki na Sejm IX kadencji oraz senatorki XI kadencji. Od 2015 roku związana jest z Lewicą Razem, dawniej znaną jako Partia Razem. W 2022 roku została współprzewodniczącą partii, a rok później objęła stanowisko wicemarszałkini Senatu XI kadencji. W tym roku jest jedyną kobietą kandydującą na stanowisko prezydenta stolicy.

Wybory na prezydenta Warszawy 2024: Tobiasz Bocheński [SYLWETKA]

Tobiasz Adam Bocheński (36 l.), niezrzeszony z żadną partią polityczną, startuje z numerem 2 na liście Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.

Jest prawnikiem i nauczycielem akademickim. Przez pewien czas pracował jako asystent i doradca wojewody łódzkiego Zbigniewa Raua, a także był dyrektorem Biura Wojewody w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim. W latach 2019-2023 pełnił funkcję wojewody łódzkiego, a w 2023 roku został wojewodą mazowieckim.

Wybory na prezydenta Warszawy 2024: Przemysław Wipler [SYLWETKA]

Przemysław Janusz Wipler (45 l.), startuje z numerem 6 na liście Komitetu Wyborczego Wyborców Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy, reprezentując Nową Nadzieję.

Był posłem na Sejm VII kadencji, funkcję tę sprawuje także w X kadencji. Po przynależności do różnych partii, takich jak Unia Polityki Realnej, Kongres Nowej Prawicy i KORWiN, w 2017 roku odsunął się od polityki, a następnie w 2023 roku powrócił do Nowej Nadziei, zdobywając mandat poselski. W 2024 roku został wiceprzewodniczącym sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa.

Wybory na prezydenta Warszawy 2024: Janusz Korwin-Mikke [SYLWETKA]

Janusz Ryszard Korwin-Mikke (81 l.), reprezentuje Konfederację Wolność i Niepodległość, startując z numerem 3 na liście Komitetu Wyborczego Bezpartyjni.

Jest politykiem, byłym posłem do Parlamentu Europejskiego, a z wykształcenia filozofem. Założył partię Unia Polityki Realnej, Wolność i Praworządność, Kongres Nowej Prawicy, Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja (KORWiN) oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość. W trakcie swojej kariery politycznej uczestniczył w łącznie 29 wyborach, z czego aż pięciokrotnie stawiał swoją kandydaturę na stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pomimo wielu prób, tylko trzykrotnie udało mu się osiągnąć sukces - dwukrotnie był wybierany na posła do Sejmu, pełniąc tę funkcję w I oraz IX kadencji (1991-1993, 2019-2023), oraz raz na posła do Parlamentu Europejskiego w czasie VIII kadencji (2014-2018). Bez powodzenia ubiegał się również o objęcie stanowiska prezydenta Warszawy w latach 2006, 2010 i 2018.

Wybory na prezydenta Warszawy 2024: Romuald Starosielec [SYLWETKA]

Romuald Tadeusz Starosielec (64 l.), startuje z numerem 4 na liście Komitetu Wyborczego Ruch Naprawy Polski, reprezentując Jedność Narodu.

Jest redaktorem naczelnym miesięcznika "Polityka Polska". W 2018 roku bez powodzenia ubiegał się o mandat radnego w Radzie Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W roku 2020 zgłosił swoją kandydaturę na prezydenta RP, jednak Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła jego rejestracji. Od 2019 roku pełni funkcję prezesa partii Jedność Narodu, której jest współzałożycielem.

Wybory na prezydenta Warszawy 2024: Kto jest faworytem?

W sondażu przeprowadzonym przez agencję SW Research dla portalu rp.pl, 13-14 lutego 2024 roku internauci wyrazili swoje opinie na temat tego, kto, ich zdaniem, byłby najlepszym prezydentem stolicy. Według wyników ankiety to Rafał Trzaskowski cieszy się największym uznaniem wśród badanych, z wynikiem 49,6 proc. Tobiasz Bocheński uzyskał poparcie 9,6 proc. respondentów. Magdalena Biejat została wskazana przez 4,6 proc. uczestników badania, natomiast Przemysław Wipler zdobył 3,6 proc. głosów. Według 8,3 proc. badanych najlepszym prezydentem Warszawy byłby inny kandydat, niewymieniony bezpośrednio w sondażu. Dodatkowo 24,4 proc. internautów odpowiedziało, że nie ma zdania na ten temat.

Warto przy tym pamiętać, że kampanie wyborcze jeszcze trwają, a opinie wyborców mogą ulec zmianie w zależności od dalszych działań i propozycji kandydatów.

Czym są wybory samorządowe? Kiedy odbędzie się głosowanie w 2024 roku?

W wyborach samorządowych głosujemy nie tylko na kandydatów do rad gmin, powiatów, dzielnic, sejmików województw, ale także na wójtów, burmistrzów, i oczywiście - na prezydentów miast. Dzięki temu wyłonione zostaną osoby, które będą podejmować kluczowe decyzje w sprawach lokalnych, wpływając na rozwój infrastruktury, edukację, kulturę, a także na wiele innych aspektów życia społeczności lokalnych.

Wybory samorządowe w 2024 roku zaplanowano na 7 kwietnia, głosowanie odbędzie się w godzinach 7:00-21:00. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż 50 proc. głosów, przeprowadzona zostanie druga tura, którą zaplanowano na 21 kwietnia.