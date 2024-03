Kandydaturę na to stanowisko złożyła między innymi obecna prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska. O fotel prezydenta Łodzi powalczy także Klaudia Domagała, Ewa Szymanowska, Jan Waliszewski, Janusz Wdzięczak oraz Agnieszka Wojciechowska van Heukelom. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o kandydatach na prezydenta Łodzi w wyborach samorządowych 2024.

Reklama

Wybory na prezydenta Łodzi 2024: Klaudia Domagała [SYLWETKA]

Klaudia Ewa Domagała (33 l.), startuje z numerem 1 na liście Komitetu Wyborczego Wyborców Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy, reprezentując Nową Nadzieję.

Reklama

Jest ​​liderką łódzkiego Klubu Konfederacji, prezeską i założycielką Fundacji Kobiety Wolności i Niepodległości oraz członkinią partii Nowa Nadzieja w Łodzi. Organizuje łódzkie wydarzenia prorodzinne i prokobiece. Zawodowo zajmuje się księgowością, wraz z mężem prowadzi firmę.

Wybory na prezydenta Łodzi 2024: Ewa Szymanowska [SYLWETKA]

Ewa Joanna Szymanowska (45 l.), reprezentuje Polskę 2050 Szymona Hołowni, startując z numerem 2 na liście Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe. Politycznie związana z Polską 2050 Szymona Hołowni. Posiada doświadczenie zawodowe w dziedzinach finansów i bankowości. W 2022 roku objęła funkcję przewodniczącej zarządu regionu łódzkiego oraz przewodniczącej kół okręgowych w Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu. Jest posłanką na Sejm X kadencji.

Wybory na prezydenta Łodzi 2024: Jan Waliszewski [SYLWETKA]

Jan Nikodem Waliszewski (60 l.), startuje z numerem 3 na liście Komitetu Wyborczego Wyborców Akcja Narodowa, reprezentując Konfederację Korony Polskiej. Z zawodu informatyk i przedsiębiorca, prowadzi własną firmę komputerową. Za swoje zaangażowanie w działalność opozycyjną został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. Jest kandydatem do Rady Miejskiej w Łodzi w okręgu nr 6.

Wybory na prezydenta Łodzi 2024: Janusz Wdzięczak [SYLWETKA]

Janusz Stanisław Wdzięczak (36 l.), reprezentuje Polską Partię Piratów, startując z numerem 4 na liście Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicja Samorządowa Energia Łodzi.

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, jest akademickim wykładowcą i ekspertem w finansowaniu inwestycji. Specjalizuje się w projektach inwestycyjnych i restrukturyzacji firm, z doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w prywatnych i publicznych spółkach oraz projektach unijnych. W 2023 roku objął stanowisko prezesa Polskiej Partii Piratów (P3).

Wybory na prezydenta Łodzi 2024: Agnieszka Wojciechowska van Heukelom [SYLWETKA]

Agnieszka Krystyna Wojciechowska van Heukelom (59 l.), niezrzeszona z żadną partią polityczną, startuje z numerem 5 na liście Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.

Polonistka, działaczka społeczna, aktualnie posłanka na sejm X kadencji. Pełniła funkcję rzecznika prasowego dla wojewody łódzkiego, Waldemara Bohdanowicza. Pracowała jako asystentka prezydenta Łodzi, Jerzego Kropiwnickiego. Dwukrotnie, bez powodzenia, kandydowała na prezydenta Łodzi w latach 2014 i 2018.

Wybory na prezydenta Łodzi 2024: Hanna Zdanowska [SYLWETKA]

Hanna Elżbieta Zdanowska (65 l.), reprezentuje Platformę Obywatelską RP, startując z numerem 6 na liście Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska.

Z wykształcenia inżynier środowiska, od 2010 roku pełni funkcję Prezydenta Łodzi, aktualnie ubiegając się o czwartą kadencję. W 2005 roku bezskutecznie kandydowała do Senatu, rok później dołączyła do Platformy Obywatelskiej, zdobywając mandat radnej w Radzie Miejskiej Łodzi. W 2007 roku objęła stanowisko zastępcy prezydenta miasta, następnie została wybrana do sprawowania funkcji posłanki na Sejm VI kadencji.

Czym są wybory samorządowe? Kiedy odbędzie się głosowanie w 2024 roku?

W wyborach samorządowych głosujemy nie tylko na kandydatów do rad gmin, powiatów, dzielnic, sejmików województw, ale także na wójtów, burmistrzów, i oczywiście - na prezydentów miast. Dzięki temu wyłonione zostaną osoby, które będą podejmować kluczowe decyzje w sprawach lokalnych, wpływając na rozwój infrastruktury, edukację, kulturę, a także na wiele innych aspektów życia społeczności lokalnych.

Wybory samorządowe w 2024 roku zaplanowano na 7 kwietnia, głosowanie odbędzie się w godzinach 7:00-21:00. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż 50 proc. głosów, przeprowadzona zostanie druga tura, którą zaplanowano na 21 kwietnia.