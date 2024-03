Obecnie urząd prezydenta Gdańska sprawuje Aleksandra Dulkiewicz, która w tym roku będzie ubiegała się o reelekcję. W tym roku na to stanowisko kandydują jeszcze Mariusz Andrzejczak, Andrzej Pecka, Tomasz Rakowski, Adam Szczepański, Artur Szostak oraz Michał Urbaniak. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o kandydatach na prezydenta Gdańska w wyborach samorządowych 2024.

Wybory na prezydenta Gdańska 2024: Mariusz Andrzejczak [SYLWETKA]

Mariusz Piotr Andrzejczak (41 l.), niezrzeszony z żadną partią polityczną, startuje z numerem 1 na liście Komitetu Wyborczego Wyborców Mariusz Andrzejczak dla Gdańska.

Przedsiębiorca, założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Oliwy, prowadzi firmę w branży doradztwa biznesowego i employer brandingu. Od 2006 do 2021 roku związany był z Platformą Obywatelską. W 2014 nie uzyskał miejsca w Radzie Miasta Gdańska, jednak rok później dołączył do niej, zastępując Małgorzatę Chmiel. Pełnił funkcję radnego miasta Gdańsk (2015-2018) i dzielnicy Oliwy (2011-2015, 2019-2024).

Wybory na prezydenta Gdańska 2024: Aleksandra Dulkiewicz [SYLWETKA]

Aleksandra Maria Dulkiewicz (44 l.), niezrzeszona z żadną partią polityczną, startuje z numerem 2 na liście Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska.

Aktualna prezydent Gdańska, a zarazem pierwsza kobieta w historii miasta na tym stanowisku. Z wykształcenia prawniczka, przed objęciem aktualnego stanowiska pełniła rolę zastępczyni i asystentki ówczesnego prezydenta Pawła Adamowicza. Jeszcze wcześniej, w latach 2009-2014 pracowała w Europejskim Centrum Solidarności i Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego 2014-2017. Była też radną miasta i przewodniczącą klubu radnych. Po tragicznej śmierci Adamowicza w 2019 przejęła obowiązki prezydenta, wygrywając następnie przedterminowe wybory. W 2022 roku została wyróżniona w rankingu „Newsweek Polska” jako jeden z najlepszych prezydentów polskich miast.

Wybory na prezydenta Gdańska 2024: Andrzej Pecka [SYLWETKA]

Andrzej Leszek Pecka (50 l.), reprezentuje Polskę 2050 Szymona Hołowni, startując z numerem 3 na liście Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólna Gdańska Droga 2050.

Lekarz specjalizujący się w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii. Ma doświadczenie jako dyrektor medyczny, w latach 2007-2009 pracował w Wielkiej Brytanii w prywatnej ochronie zdrowia. Od 2018 roku pełnił funkcję ordynatora oddziału chorób wewnętrznych i rehabilitacji kardiologicznej. Aktualnie prowadzi prywatną praktykę kardiologiczną i dyżuruje w oddziale kardiologii inwazyjnej. W 2022 roku został mianowany kardiologiem roku w plebiscycie „Hipokrates Pomorza”.

Wybory na prezydenta Gdańska 2024: Tomasz Rakowski [SYLWETKA]

Tomasz Jędrzej Rakowski (41 l.), startuje z numerem 4 na liście Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, reprezentując Prawo i Sprawiedliwość.

Absolwent Politechniki Gdańskiej i Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Otrzymał odznaczenie Rektora Politechniki za zasługi dla uczelni oraz medal za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Aktualnie pełni rolę pełnomocnika Prawa i Sprawiedliwości w okręgu gdańskim. Od 2006 roku prowadzi własną działalność w branży IT, a od 2010 roku pełni funkcję wiceprezesa Fundacji „Tożsamość i Solidarność”. W międzyczasie publikował w mediach, był komentatorem ekonomicznym w Radiu Gdańsk i wydawcą programów telewizyjnych w TVP Info. Pełnił także funkcję rzecznika prasowego w Muzeum II Wojny Światowej. W 2019 i 2023 roku bez powodzenia kandydował do Sejmu.

Wybory na prezydenta Gdańska 2024: Adam Szczepański [SYLWETKA]

Adam Aleksander Szczepański (37 l.), reprezentuje Lewicę Razem, startując z numerem 5 na liście Komitetu Wyborczego Wyborców Społeczny Gdańsk - miasto dla ludzi.

Z wykształcenia jest politologiem, specjalizuje się również w zarządzaniu projektami z funduszy europejskich i rachunkowości. Pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, jest też zastępcą przewodniczącego Rady Dzielnicy Przymorze Małe. Aktywnie współpracuje z urzędami gmin, koncentrując się na polityce społecznej z naciskiem na pomoc dla osób potrzebujących.

Wybory na prezydenta Gdańska 2024: Artur Szostak [SYLWETKA]

Artur Szostak (41 l.), niezrzeszony z żadną partią polityczną, startuje z numerem 6 na liście Komitetu Wyborczego Wyborców Kocham Gdańsk - kandydaci niezależni.

Z zawodu prawnik, manager i przedsiębiorca z wykształceniem z zakresu energetyki odnawialnej. Jest aktywny jako członek i wolontariusz w organizacjach pozarządowych i radzie nadzorczej grupy deweloperskiej Polski Holding Nieruchomości. Od 2003 do 2006 roku posiadał własną firmę, aktualnie jest wspólnikiem w Sanet J.A. Szostak Sp. J. W ubiegłych wyborach z ramienia Polskiej Partii Piratów bezskutecznie ubiegał się o mandat senatora.

Wybory na prezydenta Gdańska 2024: Michał Urbaniak [SYLWETKA]

Michał Piotr Urbaniak (33 l.), startuje z numerem 7 na liście Komitetu Wyborczego Wyborców “Konfederaci-Bezpartyjni-Polska jest jedna", reprezentując Konfederację Wolność i Niepodległość.

Jest przedsiębiorcą i politykiem. Od 2009 roku należał do Młodzieży Wszechpolskiej, później dołączył do Ruchu Narodowego i został prezesem pomorskiego okręgu. W latach 2014 i 2018 bez powodzenia kandydował na radnego sejmiku i do Parlamentu Europejskiego w 2019, został jednak wybrany do Sejmu IX kadencji. Pełnił także funkcję sekretarza izby niższej parlamentu, jednak w 2023 roku nie uzyskał reelekcji.

Wybory na prezydenta Gdańska 2024: Kto jest faworytem?

W sondażu IBRiS dla Rzeczpospolitej przeprowadzonym tuż przed zamknięciem list kandydatów, respondenci odpowiedzieli, na kogo planują zagłosować 7 kwietnia. Z wyników badania wynika, że niezaprzeczalnym faworytem jest Aleksandra Dulkiewicz, która zdobyła aż 50,7 proc. poparcia. Za nią plasują się Tomasz Rakowski i Andrzej Pecka z odpowiednio 15,2 proc. i 13,1 proc. głosów. Pozostałe poparcie rozkłada się między Mariusza Andrzejczaka (3,0%), Adama Szczepańskiego (2,2 proc.) i Michała Urbaniaka (23,5 proc.). Co więcej, 12,3 proc. badanych gdańszczan jest wciąż niezdecydowanych. Warto przy tym zauważyć, że w sondażu nie uwzględniono Artura Szostaka, który swoją kandydaturę zgłosił najpóźniej.

Czym są wybory samorządowe? Kiedy odbędzie się głosowanie w 2024 roku?

W wyborach samorządowych głosujemy nie tylko na kandydatów do rad gmin, powiatów, dzielnic, sejmików województw, ale także na wójtów, burmistrzów, i oczywiście - na prezydentów miast. Dzięki temu wyłonione zostaną osoby, które będą podejmować kluczowe decyzje w sprawach lokalnych, wpływając na rozwój infrastruktury, edukację, kulturę, a także na wiele innych aspektów życia społeczności lokalnych.

Wybory samorządowe w 2024 roku zaplanowano na 7 kwietnia, głosowanie odbędzie się w godzinach 7:00-21:00. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż 50 proc. głosów, przeprowadzona zostanie druga tura, którą zaplanowano na 21 kwietnia.