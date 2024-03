Trzaskowski został zapytany w niedzielę na konferencji prasowej, o to dlaczego nie przyjmuje zaproszeń na debaty organizowane w różnych mediach z udziałem kontrkandydatów na urząd prezydenta Warszawy.

"To jest całkowicie naturalne, że debatować będziemy; już w środę jest debata, na którą wszyscy przyjdziemy" - odpowiedział prezydent stolicy.

Zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie miał bardzo dużo zaproszeń na debaty. "Bardzo mi przykro, ale nie jestem w stanie zaakceptować wszystkich zaproszeń. Trochę mnie dziwią te pytania, dlatego, że nigdy nie widziałem w kampanii wyborczej, żeby było kilkanaście debat. Tylko wszyscy stają do tej debaty podstawowej w Telewizji Polskiej, bo wreszcie mamy niezależną telewizję i tam debatujemy" - zaznaczył Trzaskowski.

"Zapraszamy wszystkich państwa w środę na otwartą debatę, być może pokażą ją też inne stacje" - powiedział prezydent Warszawy.

Podkreślił, że jest do dyspozycji wszystkich dziennikarzy, którzy - jak mówił - "bardzo często zadają mi pytania dokładnie te same, które zadają mi kontrkandydaci". "Więc myślę, że trudno chyba o bardziej otwarty dialog, który prowadzę za pośrednictwem prasy czy mediów z mieszkańcami" - powiedział Trzaskowski.

"Dla nas najważniejsza jest rozmowa z warszawiankami i warszawiakami, którą prowadzimy przez ostatnie pięć lat. Niektórzy się budzą w ostatniej chwili i chcą, żeby codziennie była debata. My debatujemy, jesteśmy otwarci, ale przede wszystkim rozmawiamy z mieszkańcami" - podkreślił prezydent stolicy.

O debacie w TVP Trzaskowski informował też wcześniej na platformie X. "27 marca. Godz. 20.00. Debata przedwyborcza w TVP. Porozmawiajmy o najważniejszych sprawach dla Warszawy. Po prostu. Do zobaczenia" - napisał.

Podczas konferencji obecny prezydent stolicy i kandydat na kolejną kadencję zachęcał też do udziału w wyborach samorządowych. "Te wybory mają absolutnie fundamentalny charakter. Ten drugi krok jest niesłychanie potrzebny dlatego, że samorząd musi być silny, To tutaj zapadają decyzje, które są najbliżej obywatelek i obywateli" - podkreślił Trzaskowski.

Zaznaczył, że tego dnia w Warszawie komunikacja miejska będzie darmowa. "Taką decyzję podjąłem, bo staramy się w ten sposób właśnie zachęcać do udziału w wyborach" - mówił Trzaskowski.

Poinformował też, że przy najbliższych wyborach w Warszawie pracować będzie łącznie 846 komisji wyborczych, czyli o 40 więcej, niż przy wyborach jesiennych.

Przypomniał też, że jeżeli ktoś mieszka w Warszawie, a nie jest tu zameldowany i chciałby wziąć udział w wyborach, to musi złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania. Można to zrobić albo przez internet poprzez profil zaufany albo w urzędzie. "Wszystkich zachęcamy do tego, żeby to zrobić jak najszybciej, jeżeli chcecie państwo głosować, bo te wnioski są rozpatrywane w kilka dni" - mówił Trzaskowski.

Dodał, że głosowanie przez pełnomocnika jest możliwe dla wszystkich, którzy ukończyli 60 lat lub mają orzeczenie o niepełnosprawności, ale do 29 marca konieczne jest sporządzenie wniosku aktu pełnomocnictwa. Osoby z niepełnosprawnościami poruszające się na wózkach mogą zgłaszać potrzebę przewozu specjalistycznego do 4 kwietnia na adres: bus@specjaltrans.pl.

Trzaskowski poinformował, że więcej szczegółów znajduje się na stronie: Warszawa19115.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 21 kwietnia.

Oprócz ubiegającego się o reelekcję prezydenta Rafała Trzaskowskiego o urząd prezydenta Warszawy ubiegają się Tobiasz Bocheński – kandydat Koalicyjnego Komitetu Prawa i Sprawiedliwości, Magdalena Biejat – kandydatka Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewicy i Ruchów Miejskich, Przemysław Wipler – kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców, Janusz Korwin–Mikke – kandydat Komitetu Wyborczego Bezpartyjni i Romuald Starosielec – kandydat Komitetu Wyborczego Ruch Naprawy Polski. (PAP)

Autorki: Aleksandra Kuźniar, Edyta Roś