Prokuratura Krajowa w latach 2020-2023 wydała szokującą kwotę na podróże służbowe

Prokuratura Krajowa w latach 2020-2023 finansowała podróże służbowe ważnych prokuratorów z Jeleniej Góry i Legnicy do pracy w Warszawie. Na delegacje kierowców, ich noclegi w hotelach, diety i paliwo do służbowych aut poszło w sumie ok. 234 205 zł – informuje czwartkowa "Gazeta Wyborcza".