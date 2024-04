Wybory samorządowe 2024

Dyrektor operacyjny Ipsos Paweł Predko poinformował PAP, że w drugiej turze wyborów samorządowych instytut przeprowadzi badanie exit poll na zlecenie Polsatu, TVN i TVP. Stacje telewizyjne podzieliły się kosztami badania.

Trzy miasta

Sondaż będzie przeprowadzony w trzech miastach – Krakowie, Wrocławiu i Rzeszowie. W każdym z nich instytut wylosował 50 lokali wyborczych oraz zaangażował 110 ankieterów do przeprowadzenia 5000 ankiet, po 100 na każdy z lokali. Jeśli w danym miejscu uprawnionych do głosowania będzie kilka tysięcy osób, to ankieterzy spytają co dziesiątą wyborczynię lub wyborcę o to, na kogo głosowali. Jeżeli lokal będzie przeznaczony tylko dla kilkuset uprawnionych, to na pytania ankieterów będzie odpowiadać ok. co trzecia głosująca osoba.

Predko wyjaśnił, że sondaż będzie prowadzony w trzech z sześciu miast objętych badaniem w I turze wyborów. Sondaże objęły wtedy również Warszawę, Katowice i Gdańsk, ale w nich prezydenci zostali wybrani 7 kwietnia.

II tura wyborów

W drugiej turze wyborów samorządowych o fotel prezydenta Krakowa powalczą poseł KO Aleksander Miszalski i krakowski radny Łukasz Gibała. We Wrocławiu zmierzą się obecny prezydent Jacek Sutryk, wspierany przez PO i Nową Lewicę oraz posłanka Polski 2050 Izabela Bodnar. Z kolei w Rzeszowie kandydują obecny prezydent wspierany przez koalicję rządową - Konrad Fijołek i radny miejski z PiS Włodzimierz Szumny.

Ipsos jest międzynarodową firmą z biurami w 89 krajach, badającą opinię publiczna i rynki. Został założony w 1975 roku we Francji i jest jednym z największych tego typu przedsiębiorstw na świecie. Nazwa jest akronimem słów „Institut Public de Sondage d’Opinion Secteur”. (PAP)

Autorka: Angela Getler