"To, że mamy swoją walutę definiuje naszą niepodległość i suwerenność" - powiedziała Zajączkowska-Hernik na konferencji prasowej Konfederacji, zorganizowanej z okazji 100. rocznicy wprowadzenia złotego do obiegu.

Gotówka to "ostatni bastion wolności i gwarancja prawa własności"

Zapewniła, że Konfederacja zawsze będzie stała w obronie złotego i obrotu gotówkowego. "Wiemy, że są zakusy ze strony Unii Europejskiej, by ten obrót gotówkowy ograniczać i zastąpić go obrotem cyfrowym. Konfederacja nigdy nie wyrazi na to zgody i po to też idziemy do europarlamentu" - powiedziała.

Zdaniem Witolda Tumanowicza, polski złoty stał się symbolem suwerenności polityki monetarnej. "Tej polityki, którą teraz tak ochoczo politycy, szczególnie ci eurofanatyczni, chcą się po prostu pozbyć" - mówił.

Poseł podkreślił, że wiele państw europejskich straciło gospodarczo na przyjęciu euro jako swojej waluty. "Nieoptymalne obszary gospodarcze w tym zakresie spowodowały biedę w wielu państwach, które nie nadążyły za tym, że to euro wprowadziły" - wskazał.

Dodał, że euro oznacza także drożyznę. "Przede wszystkim Grecja się na tym bardzo mocno przejechała, ale także wiele innych państw europejskich" - stwierdził Tumanowicz.

Z kolei Konrad Berkowicz zwrócił uwagę na znaczenie prawa do obrotu gotówkowego. Jak wyjaśnił, gotówka to "ostatni bastion wolności i gwarancja prawa własności". "Pieniądze w formie cyferek na koncie w każdej chwili mogą być obserwowane, kontrolowane, a nawet zablokowane i skonfiskowane przez polityków i urzędników. Gotówka wymyka się takiej władzy z rąk" - podkreślił.

Autorka: Delfina Al Shehabi