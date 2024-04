„Polska powinna zadbać o to, by być gotową do opuszczenia UE, przygotować referendum i wtedy za zgodą narodu opuścić” - mówiła Anna Bryłka w rozmowie z dziennikarzami RMF FM. "Na razie trzeba pokazać Polakom, że koszty obecności Polski w UE bardzo drastycznie wzrosły w ostatnich 5 latach. Jest to spowodowane przede wszystkim polityką klimatyczną Unii Europejskiej" - dowodziła.

Jak dodała, proces federalizacji Unii Europejskiej mocno przyspieszył, także poprzez decyzje poprzedniego rządu, na którego czele stał Mateusz Morawiecki. "Mam tutaj na myśli zgodę na wspólny unijny dług i wspólne unijne podatki, z czego został sfinansowany cały Fundusz Odbudowy i to jest jedno wielkie oszustwo" - powiedziała Anna Bryłka.

Reklama

Polityczka wypowiedziała się też chłodno o wyczekiwanych przez cały naród środkach z Krajowego Planu Odbudowy. "Te pieniądze muszą być celowo wydane. KPO to również kamienie milowe, które wprowadzają takie obowiązki, jak m.in. podatek od posiadania auta spalinowego, pełne oskładkowanie umów cywilnoprawnych. Tam jest mnóstwo zobowiązań. Nawet jeśli te pieniądze wpływają, to my nie mamy prawa przeznaczyć je na to, co polski rząd uważa, że jest potrzebne. My musimy je wydać zgodnie z przeznaczeniem, jakie zostało wynegocjowane" - skomentowała kandydatka Konfederacji.