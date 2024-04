II tura wyborów samorządowych

Druga tura odbędzie się tylko w miejscowościach, w których pierwsza tura wyborów nie przyniosła rozstrzygnięcia, czyli żaden kandydat nie otrzymał więcej niż 50 proc. głosów.

Tak jak w pierwszej turze wyborów samorządowych lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do 21.00.

Potrzebne dokumenty

Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, który pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuścić go do głosowania.

Karta do głosowania

Wyborca otrzyma kartę, która musi być opatrzona pieczęcią obwodowej komisji wyborczej i wydrukowanym odciskiem pieczęci terytorialnej komisji wyborczej. Na dole karty znajdzie się informacja o sposobie głosowania.

Na karcie do głosowania będą dwa nazwiska kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali najwięcej głosów. Aby oddać ważny głos, trzeba postawić jeden znak X w kratce przy nazwisku kandydata, na którego chce się zagłosować.

Kiedy głos jest nieważny?

Nieważny będzie głos wyborcy, który nie postawi znaku X w żadnej z kratek lub zagłosuje na obu kandydatów.

Po wypełnieniu karty wyborca musi wrzucić ją do urny wyborczej; nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy ani komukolwiek odstępować. Przepisy karne Kodeksu wyborczego mówią, że grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 2. Do urny musi być wrzucona kompletna karta głosowania. Karta, której część została oderwana i niewrzucona lub wrzucona osobno, będzie uznana za nieważną.

Zgodnie z przepisami dopiski na karcie do głosowania nie wpływają na ważność głosu, jednak organy wyborcze apelują o powstrzymanie się od tego.