Maduro apeluje do Amerykanów

Maduro odrzucił zapewnienia amerykańskiej administracji, że siły zbrojne USA będą stanowiły część operacji „Południowa włócznia”, wymierzonej przeciwko przemytnikom narkotyków i zapowiadanej przez szefa Pentagonu Pete Hegsetha.

Reklama

„Zwracam się do narodu Stanów Zjednoczonych aby powstrzymał oszalałą rękę tego który rozkazuje bombardować, zabijać i prowadzić wojnę przeciwko Południowej Ameryce i Karaibom. Powstrzymajcie tą wojnę!” - apelował Maduro podczas zgromadzenia wenezuelskich prawników zorganizowanego w piątek w stolicy kraju, Caracas.

Jego przebieg transmitowany był na całą Wenezuelę przez wszystkie miejscowe media.

Maduro zwrócił się do Amerykanów aby „odegrali w tym szczególnym momencie doniosłą rolę i postarali się zapobiec wydarzeniom, które mogą się stać tragedią dla całej Ameryki”.

„Czyżbyśmy chcieli nowej Gazy, tym razem w Ameryce Południowej?! Co na to naród Stanów Zjednoczonych?! Pozwólcie mi powiedzieć, że nie wolno do tego dopuścić. Niech tu zatriumfuje pokój!”- wołał Maduro.

Operacja "Południowa włócznia"

Operacja ”Południowa włócznia” została zapowiedziana przez amerykańskiego sekretarz obrony Pete Hegsetha w chwili gdy prezydent Donald Trump występuje z coraz ostrzejszymi atakami na rząd Maduro obciążając go współodpowiedzialnością za przemyt narkotyków do Stanów Zjednoczonych.

Maduro zapewnił w swym wystąpieniu o pokojowych intencjach Wenezueli, która „jedynie broni swej suwerenności” i „oczekuje międzynarodowych działań w obronie prawa do pokoju jakie ma Wenezuela i cała Ameryka Południowa”.

Trump odpowiada: decyzja o działaniach wojskowych już zapadła

Tymczasem prezydent USA Donald Trump oświadczył w piątek, że podjął już decyzję w sprawie „możliwych operacji wojskowych w Wenezueli, ale na razie nie może jej ujawnić”

„Już się zdecydowałem. Nie mogę wam powiedzieć co to będzie. Dokonaliśmy wielkiego postępu jeśli chodzi o zahamowanie masowego napływu narkotyków” – zapewnił prezydent Stanow Zjednoczonych.

Dziennik „Washington Post” podał wcześniej informację „uzyskaną na wyłączność „ od sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych Pete Hegsetha i szefa sztabu generalnego Dana Caine na temat „istnienia rozmaitych opcji dotyczących działań wojskowych w Wenezueli”.