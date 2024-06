W połowie czerwca marszałek Szymon Hołownia poinformował, że po zapoznaniu się z raportem Straży Marszałkowskiej, wystąpi do Prezydium Sejmu o ukaranie posła Dariusza Mateckiego (Suwerenna Polska, klub PiS), który nocą wyszedł na dach hotelu sejmowego.

"Jeśli uchwała się uprawomocni, poseł straci łącznie 19.239,96 zł brutto"

W środę Kancelaria Sejmu poinformowała o karze nałożonej na Mateckiego. "Prezydium Sejmu podjęło uchwałę o obniżeniu posłowi Dariuszowi Mateckiemu uposażenia poselskiego o połowę na okres trzech miesięcy. Decyzja ma związek z wyjściem i przemieszczaniem się posła po dachu budynków sejmowych 13 czerwca ok. godz. 3:30 nad ranem" - pojmowała Kancelaria Sejmu na platformie X.

Dodała, że Mateckiemu przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. "Jeśli uchwała się uprawomocni, poseł straci łącznie 19.239,96 zł brutto" - podała Kancelaria Sejmu. Do wpisu dołączono zdjęcia z monitoringu ukazujące Mateckiego na sejmowym dachu.

Matecki po ujawnieniu sprawy, mówił, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Powiedział PAP, że był w nocy na dachu hotelu sejmowego, by zrobić zdjęcie. Zaprzeczył jakoby Straż Marszałkowska sprowadzała go stamtąd. Dodał, że po zrobieniu zdjęcia wrócił do pokoju.