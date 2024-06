W środę wieczorem odbędzie się wspólne posiedzenie klubów PSL-TD i Polska 2050-TD; tematem spotkania ma być m.in. przyszłość koalicji Trzecia Droga po słabym wyniku w eurowyborach. W wyborach do Parlamentu Europejskiego KO zdobyła 37,06 proc. głosów i 21 mandatów, PiS - 36,16 proc. i 20 mandatów, podium zamyka Konfederacja - 12,08 proc. i 6 mandatów. Próg wyborczy przekroczyły też: Trzecia Droga - 6,91 proc. i 3 mandaty oraz Lewica - 6,3 proc. i 3 mandaty.

Reklama

"Wręcz przeciwnie, jest to spotkanie, które ma rozpocząć nowy etap w związku"

Lider Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia był pytany w środę wieczorem w TVN24, czy wspólne posiedzenie klubów PSL-TD i Polska 2050-TD jest "spotkaniem rozwodowym". "Wręcz przeciwnie, jest to spotkanie, które ma rozpocząć nowy etap w związku" - zapewnił Hołownia. Zaznaczył, że będzie to "nowe i trochę stare życie". "Bo jednak już jakieś lata ze sobą przeżyliśmy i trzy wyborcze wertepy, bardzo wyboiste, a teraz czas na nowy etap w związku" - mówił lider Polski 2050.

Reklama

Na uwagę, że po nieudanych wyborach do PE pojawiły się głosy ze strony działaczy PSL, że Polska 2050 jest dla ludowców obciążeniem, Hołownia przyznał, że "wiele emocji się wylało". "U nas też było wiele głosów, że PSL jest obciążeniem dla Polski 2050, a ostatecznie, jak minęły dwa, trzy tygodnie sytuacja się uspokoiła" - zapewnił.

Hołownia podkreślił, że na scenie politycznej jest miejsce na współpracę PSL i Polski 2050. "Jesteśmy sobie potrzebni. Budujemy centrową formację, w której się bardzo różnimy. My jesteśmy pewnie bardziej na lewo, oni są bardziej na prawo, ale łączy nas jedno w centrum: to jest to, że my jesteśmy razem - (w sprawach) rozwoju i gospodarki. To jest nasza rzecz, na którą się umówiliśmy" - mówił marszałek Sejmu.

"Tak bliskie spotkanie o przyszłości związku powinno być owiane mgłą tajemnicy"

Przyznał przy tym, że w innych kwestiach, jak chociażby związki partnerskie, obie formacje będą się ze sobą różnić, co - jego zdaniem - jest pozytywnym aspektem tej współpracy. Dopytywany o szczegóły wieczornego posiedzenia dwóch klubów, Hołownia zaznaczył, że zarówno politycy Polski 2050, jak i PSL-u chcieliby, aby przebiegało ono w prywatnej atmosferze. "Tak bliskie spotkanie o przyszłości związku powinno być owiane mgłą tajemnicy" - argumentował Hołownia.

W lutym 2023 r. liderzy PSL i Polski 2050 - Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia ogłosili współpracę programową. W kwietniu 2023 r. ogłoszono zawiązanie przez PSL i Polskę 2050 koalicji wyborczej na wybory parlamentarne. Koalicja ta była kontynuowana również w tegorocznych wyborach samorządowych oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W wyborach parlamentarnych, które odbyły się 15 października ub.r. Trzecia Droga zdobyła - 14,40 proc. głosów, wprowadzając do Sejmu 65 posłów. W wyborach samorządowych w skali kraju Trzecia Droga uzyskała 14,25 proc. głosów, a w wyborach do Parlamentu Europejskiego - 6,91 proc., zdobywając trzy mandaty eurodeputowanych. W Sejmie koalicjanci funkcjonują w ramach dwóch klubów parlamentarnych: PSL-TD i Polski 2050-TD.

Autor: Daria Kania