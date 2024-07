- Uznaliśmy, że bez gwarancji podstawowego finansowania rzeczy, o które nam chodzi, czyli tych minimum 7 proc. na ochronę zdrowia, kwestii budownictwa mieszkaniowego, my jako partia Razem, z tą liczbą posłów, która tak naprawdę nie gwarantuje większości, nie jesteśmy w stanie zapewnić naszym wyborcom realizacji naszego programu. W związku z tym uznaliśmy, że wchodzenie do rządu jest nierozsądne, gdyż bralibyśmy odpowiedzialność za coś, czego nie jesteśmy w stanie dowieźć – mówi poseł Maciej Konieczny.

Jak dodaje, nasi koledzy z Nowej Lewicy uznali, że wchodzą do rządu i będą próbować realizować to, co mamy w programie. - Różnie to wychodzi z tym dowożeniem rzeczy. Na dziś jestem przekonany, że nasza decyzja była słuszna – zaznacza.

Cała rozmowa w materiale wideo