Posiedzenie komisji w zamkniętej formule

Reklama

Sroka powiedziała, że z powodu nieobecności świadka posiedzenie odbędzie się w formule zamkniętej. Początek posiedzenia o godz. 10.00.

Jak poinformował we wpisie na platformie X wiceszef komisji Tomasz Trela (Lewica), tuż po posiedzeniu zostanie przedstawiony "ważny wniosek ws. Ziobry".

Reklama

Przesłuchanie Zbigniewa Ziobry

Poprzedni termin przesłuchania b. szefa MS wyznaczony był na 1 lipca. Zbigniew Ziobro zmaga się z chorobą nowotworową i skutecznie usprawiedliwił swą nieobecność, przekazując zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego.

Ziobro jest współzałożycielem i prezesem Suwerennej Polski (w latach 2012–2023 pod nazwą Solidarna Polska). Od 2005 do 2007 r. pełnił funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Ponownie szefem MS został w 2015 r., a prokuratorem generalnym w 2016 r. i pełnił te funkcje do 2023 r.

Polityk zniknął z przestrzeni publicznej po wyborach parlamentarnych 15 października ub.r., przekazując kierowanie Suwerenną Polską Patrykowi Jakiemu. Jak ujawnili w mediach politycy PiS, powodem wycofania się Ziobry z życia politycznego była poważna choroba nowotworowa. Sam Ziobro 12 marca br. potwierdził, że zmaga się ze "śmiertelną chorobą nowotworu złośliwego przełyku z przerzutami do części żołądka".

Komisja śledcza ds. Pegasusa

Komisja śledcza ds. Pegasusa ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. Komisja ma ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.

Dotychczas komisja przesłuchała m.in.: b. wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, b. wiceszefa MS Michała Wosia, byłego dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości Mikołaja Pawlaka oraz innych pracowników resortu sprawiedliwości.

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów. (PAP)