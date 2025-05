"Dramat na horyzoncie". Czeskie media oceniają wybory prezydenckie w Polsce

Czeskie media ostrzegają, że rząd Donalda Tuska ma wiele do stracenia. Jeśli bowiem w wyborach prezydenckich wygra Karol Nawrocki, to rządzącej koalicji będzie brakować głosów, by odrzucić kolejne weta prezydenta.