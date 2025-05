Debata przed drugą turą wyborów 21.05.2025 TVP na żywo. Kiedy debata Trzaskowski kontra Nawrocki? Gdzie oglądać relację na żywo? O której godzinie?

Telewizja Polska, we współpracy z TVN24 i Polsat News, zaplanowała debatę prezydencką z udziałem dwóch kandydatów, którzy przeszli do drugiej tury wyborów prezydenckich. Rafał Trzaskowski już potwierdził, Karol Nawrocki jeszcze milczy. Emocje rosną, a wszystko wskazuje na to, że dojdzie do kluczowego starcia między dwoma pretendentami do fotela prezydenckiego. Gdzie i kiedy się spotkają? Ta debata może przesądzić o wyniku wyborów.