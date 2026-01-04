Styczeń 2026 mija szybciej, niż się wydaje. Codzienne obowiązki, powrót do pracy i szkoły, pierwsze plany na nowy rok sprawiają, że nie zawsze zdążymy z życzeniami dokładnie 1 stycznia. To jednak wcale nie oznacza, że jest na nie za późno.

Czy wypada życzyć spóźnionego Nowego Roku?

Zdecydowanie tak. Noworoczne życzenia nie mają daty ważności zapisanej w kalendarzu. Składa się je wtedy, gdy jest ku temu okazja – przy pierwszym spotkaniu, w rozmowie w pracy, podczas weekendowego spotkania z bliskimi, można też wysłać wiadomość. Liczy się gest i intencja, a nie dokładny dzień stycznia.

Co więcej, spóźnione życzenia często brzmią naturalniej niż te składane w noworocznym pośpiechu. Bez presji. Oto kilka przykładów szczerych życzeń, które można złożyć przy okazji rozmowy. I właśnie dlatego są mile widziane, nawet wtedy, gdy Nowy Rok zdążył się już na dobre rozpędzić.

Spóźnione życzenia noworoczne 2026 - 15 propozycji