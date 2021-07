Unijny Certyfikat COVID, jak przypomniano, umożliwia swobodne podróżowanie po Unii Europejskiej.

UCC mogą pobrać osoby, które są w pełni zaszczepione (dwiema dawkami preparatu lub przyjęły szczepionkę jednodawkową). W ich przypadku certyfikat ważny jest od 14. do 365. dnia po podaniu ostatniej dawki. Dokument mogą pobrać także osoby, które otrzymały negatywny wynik testu na obecność koronawirusa - w ich przypadku ważność certyfikatu to 48 godz. Unijny Certyfikat COVID przysługuje również ozdrowieńcom - w ich wypadku ważny jest od 11. do 180. dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR.

Minister ds. cyfryzacji w KPRM Janusz Cieszyński, cytowany w komunikacie, powiedział, że "od dnia 21 czerwca, kiedy w aplikacji mObywatel pojawił się UCC, dokument pobrało ponad milion (1 mln 164 tys. 123) osób". Jak przypomniał minister, "certyfikat dostępny w aplikacji działa również w trybie offline". Dodał, że "to oznacza, że jeśli dodamy go do aplikacji, np. przed wyjazdem na zagraniczne wakacje, aby go pokazać za granicą nie będziemy musieli mieć dostępu do sieci".

Jak zaznaczono w komunikacie, UCC w aplikacji mObywatel ma duży, wyraźny kodem QR ułatwiający jego skanowanie. Szczegółowe dane osoby, której dotyczy certyfikat, są ukryte przed wzrokiem osób postronnych - aby je zobaczyć, należy rozwinąć sekcję "Dodatkowe dane".

Poinformowano, że certyfikat pozwala na międzynarodową weryfikację - może zostać sprawdzony z wykorzystaniem dowolnych, przeznaczonych do tego celu aplikacji, z których korzystają służby graniczne różnych państw.

UCC w aplikacji mObywatel nie wymaga również tłumaczenia - dostępny jest w wersji polskojęzycznej i anglojęzycznej, a w takiej formie akceptowany jest w całej UE.

Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM przypomniał, że certyfikat jest bezpłatny i dobrowolny - nie ma obowiązku jego posiadania, a dokument można w każdej chwili pobrać lub usunąć.

W komunikacie przypomniano, że by pobrać certyfikat, należy dodać go w aplikacji mObywatel korzystając z funkcji dodawania dokumentów i wyboru "Unijny Certyfikat COVID" z listy dostępnych dokumentów. (PAP)

