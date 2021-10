W poniedziałek CEO Tesli odpowiedział na tweeta Bezosa za pomocą emoji srebrnego medalu. Stało się to po tym, jak Bloomberg poinformował, że wartość netto Elona Muska wzrosła do kwoty 222 miliardów dolarów, podczas gdy wartość założyciela Amazona wynosiła „zaledwie” 190,8 miliardów dolarów.

Rywalizujący miliarderzy

To tylko najnowsza zagrywka Muska, mało subtelna i świadcząca o pewnej pogardzie wobec założyciela Blue Origin. W międzyczasie Bezos przyjął nieco bardziej pośrednie podejście do swoich frustracji wobec Muska, rezygnując z Twittera i decydując się na takie taktyki jak skryta obsesja na punkcie dominacji SpaceX w przestrzeni kosmicznej i pozywanie NASA za sporne kontrakty. Bezos prawdopodobnie nie przyzna, że srebrny medal „wręczony” mu przez Muska (w komentarzu pod zupełnie niezwiązanym z ich majątkami postem) niesamowicie go irytuje.

Bloomberg's Billionaires Index podaje, że osobisty majątek Elona Muska wynosi obecnie 222 miliardy dolarów, co zwiększyło jego dystans jako najbogatszej osoby na świecie do zajmującego drugie miejsce Bezosa. Osobisty majątek Muska wzrósł o dodatkowe 10,6 miliarda dolarów po tym, jak wtórna sprzedaż akcji przez inwestorów, ogłoszona w zeszłym tygodniu, wyceniła SpaceX na ponad 100 miliardów dolarów, donosi CNBC.