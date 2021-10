Mukesh Ambani – najbogatsza osoba w Azji – dołączył do Jeffa Bezosa i Elona Muska w najbardziej ekskluzywnym klubie majątkowym świata z majątkiem wynoszącym co najmniej 100 miliardów dolarów. Prezes Reliance India Limited wszedł do tego zacnego grona, gdy akcje jego firmy wspięły się w piątek na rekordowy poziom. Jego wartość netto została oceniona na 101 miliardów dolarów – podał portal IndiaToday.

Reklama

Kto jeszcze znajduje się w „Klubie 100 miliardów dolarów”?

1. Elon Musk

Elon Musk znalazł się na szczycie listy z majątkiem netto wynoszącym obecnie 222 miliardy dolarów. Musk jest założycielem, dyrektorem generalnym i głównym inżynierem w SpaceX. Jest również dyrektorem generalnym Tesli.

2. Jeff Bezos

57-letni założyciel i prezes wykonawczy firmy Amazon zajął drugie miejsce na liście z wartością netto 191 miliardów dolarów. Jest on byłym dyrektorem generalnym firmy.

3. Bernard Arnault

Prezes i dyrektor generalny LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, największej na świecie firmy produkującej dobra luksusowe, Bernard Arnault, zajął trzecie miejsce na liście z wartością netto 156 miliardów dolarów.

4. Bill Gates

Współzałożyciel firmy Microsoft Bill Gates zajął czwarte miejsce na liście. Jego majątek netto szacuje się na 128 miliardów dolarów.

5. Larry Page

Larry Page, jeden z współzałożycieli giganta Google, zajął piąte miejsce na liście z wartością netto 125 miliardów dolarów. Jest on obecnie członkiem zarządu, pracownikiem i udziałowcem kontrolującym Alphabet, firmy macierzystej Google.

6. Mark Zuckerberg

Z wartością netto 123 miliardów dolarów, założyciel Facebooka 37-letni Mark Zuckerberg zajął szóste miejsce na liście.

7. Sergey Brin

Na pozycji siódmej znalazł się 48-letni Sergey Brin, drugi współzałożyciel Google. Jego wartość netto została oceniona na 120 miliardów dolarów.

8. Larry Ellison

Współzałożyciel, prezes wykonawczy, dyrektor ds. technologii (CTO) i były dyrektor generalny (CEO) Oracle Corporation Larry Ellison zajął 8 miejsce na liście z wartością netto 108 miliardów dolarów.

9. Steve Ballmer

Na miejscu 9 znalazł się Steve Ballmer, biznesmen, inwestor i właściciel Los Angeles Clippers z National Basketball Association (NBA) w USA Steve Ballmer. Jego wartość netto została oszacowana na 106 mld dolarów. Jest on byłym dyrektorem generalnym firmy Microsoft.

10. Warren Buffett

Amerykański magnat biznesowy, inwestor i filantrop Warren Buffett zajął 10 miejsce z wartością netto 103 miliardów dolarów. Obecnie jest on prezesem i dyrektorem generalnym amerykańskiego międzynarodowego konglomeratu holdingowego Berkshire Hathaway.

Mukesh Ambani utrzymał swoje pierwsze miejsce na liście 100 najbogatszych Hindusów w 2021 roku Forbesa już 14 rok z rzędu. Prezes Reliance Industries Limited dodał 4 miliardy dolarów do swojej wartości netto w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wzrost jego bogactwa można przypisać stałemu wzrostowi RIL na giełdzie dzięki zyskom w branży telekomunikacyjnej, cyfrowej i detalicznej. Jak podaje Bloomberg, Mukesh Ambani aktualnie inwestuje również w energetykę solarną.