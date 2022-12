W nocy przeważnie zachmurzenie duże, tylko na północy można liczyć na większe przejaśnienia. Na południowym wschodzie intensywne opady deszczu, których suma wyniesie 20 mm. Na pozostałym obszarze będą to opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na południu woj. śląskiego i małopolskiego także marznącego deszczu powodującego gołoledź.

Na nizinach najwięcej śniegu przybędzie na Lubelszczyźnie i południu Mazowsza – nawet 10 cm. Natomiast w Karpatach i Beskidzie Śląskim oraz Beskidzie Żywieckim spadnie do 20 cm śniegu.

Na północy wystąpią mgły marznące z widzialnością do 200 metrów. Temperatura minimalna od -11 stopni Celsjusza na Pomorzu, -2 w centrum, do 2 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno wschodni. W Tatrach porywy wiatru wyniosą do 90 km/h - tam wystąpią zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na północy kraju. Na południowym wschodzie będzie padał deszcz ze śniegiem. Na pozostałym obszarze opady śniegu. Rano na północy i zachodzie kraju mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Temperatura maksymalna od -2 stopni Celsjusza na północy, do 3 stopni na południowym wschodzie.

Wiatr słaby, północny i północno wschodni.