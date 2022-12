Pelé, właśc. Edson Arantes do Nascimento, to brazylijski piłkarz grający przeważnie jako napastnik. W latach 1995-1998 był ministrem sportu w Brazylii. Urodził się w 1940 roku. Przez wiele lat związany był z klubem Santos FC. W 1974 roku przeniósł się do New York Cosmos. Tam w 1977 roku zakończył swoją karierę sportową.

Reklama